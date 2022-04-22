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Жителям Бурятии раздадут ещё 10 тысяч кур-несушек

Жителям Бурятии раздадут ещё 10 тысяч кур-несушек
Общество,  Фото:pixabay.com
Новая партия кур отправится в районы в начале мая

Как сообщал «Байкал-Daily», этой весной в Бурятии на фоне санкций была принята беспрецедентная мера поддержки сельчан. Жителям обещали 10 тысяч кур-несушек от «Улан-Удэнской птицефабрики» почти даром – по цене 30 рублей за голову.

Так, на одну семью до четырёх человек можно получить до 10 кур, на семью более четырёх – до 20-ти кур-несушек. На такую меру поддержки могут претендовать исключительно жители сельской местности.

Почти бесплатные куры-несушки оказались очень востребованными у населения, поэтому глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение о выделении дополнительных 10 тысяч кур-несушек на тех же озвученных ранее условиях по льготной цене.

- Проект по реализации кур-несушек нашёл большой отклик у населения. И мы приняли решение предоставить по льготной цене не 10, а 20 тысяч куриц. Посмотрим, как эти 20 тысяч будут реализованы, возможно эту цифру мы будем увеличивать. Сейчас главы районов делают большую организационную работу по формированию списков желающих и прорабатывают вопрос по транспортировке. С наступлением более тёплой погоды, с начала мая куры-несушки будут доставлены населению, - сказал Алексей Цыденов.

Минсельхоз Бурятии распределил квоты на дополнительные 10 тысяч кур-несушек по районам республики, в ведомстве сделали расчёт из общей численности населения.

Сейчас решаются организационные вопросы и логистика доставки. Районы организованно смогут вывести кур-несушек в начале мая - для инкубаторских птиц необходимо время для акклиматизации, которая может затянуться до одного месяца.

Что касается породы несушек, то это куры породы Хайсекс, выведенные в 1970 году голландскими селекционерами. Основная цель, которую тогда ставили заводчики – выведение породы, отличающейся высокой яйценоскостью. При скромных габаритах до 2 кг, куры Хайсекс несут достаточно крупные яйца весом 63-65 грамм с производительностью 300-320 яиц в год. И так продуктивно нестись они будут на протяжении 2-3 лет, сообщили в минсельхозе.

птицы

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