В Бурятии мобильные бригады доставили более 370 пенсионеров

Общество, Фото: минсоцзащиты РБ

Также пожилым людям доставляют лекарства



В Бурятии после продолжительного перерыва возобновили выезды мобильные бригады. Работа проводится в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» регионального минсоцзащиты Бурятии совместно с министерством здравоохранения республики.



- С начала года специалисты мобильных бригад осуществили 48 выездов в 45 населённых пунктов. В медицинские учреждения на осмотр к врачам доставлено 379 граждан в возрасте 65 лет и старше, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



Также осуществлены доставки медицинских работников к 419 гражданам. Лекарства мобильные бригады передали 116 пенсионерам, сообщили в пресс-службе министерства.



Так, в Селенгинском районе благодаря мобильной бригаде в Гусиноозерскую центральную районную больницу приехали 10 жителей улуса Цайдам. Пенсионеров привезли для проведения профилактического осмотра и диспансеризации, а также для дополнительных скринингов на выявление социально значимых неинфекционных заболеваний.



Улус Цайдам находится в пяти километрах от Гусиноозерска, здесь нет ежедневного маршрутного сообщения.



- Из дома в больницу и обратно нас доставляют совершенно бесплатно. Мы очень довольны, что есть такая услуга. Вместе с мужем за один день прошли врачей - терапевта, окулиста, кардиолога, хирурга, лора, эндокринолога. Благодарны государству, что предоставляют нам такую возможность, - поделилась впечатлениями местная жительница.

