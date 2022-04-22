Также пожилым людям доставляют лекарства
В Бурятии после продолжительного перерыва возобновили выезды мобильные бригады. Работа проводится в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» регионального минсоцзащиты Бурятии совместно с министерством здравоохранения республики.
- С начала года специалисты мобильных бригад осуществили 48 выездов в 45 населённых пунктов. В медицинские учреждения на осмотр к врачам доставлено 379 граждан в возрасте 65 лет и старше, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.
Также осуществлены доставки медицинских работников к 419 гражданам. Лекарства мобильные бригады передали 116 пенсионерам, сообщили в пресс-службе министерства.
Так, в Селенгинском районе благодаря мобильной бригаде в Гусиноозерскую центральную районную больницу приехали 10 жителей улуса Цайдам. Пенсионеров привезли для проведения профилактического осмотра и диспансеризации, а также для дополнительных скринингов на выявление социально значимых неинфекционных заболеваний.
Улус Цайдам находится в пяти километрах от Гусиноозерска, здесь нет ежедневного маршрутного сообщения.
- Из дома в больницу и обратно нас доставляют совершенно бесплатно. Мы очень довольны, что есть такая услуга. Вместе с мужем за один день прошли врачей - терапевта, окулиста, кардиолога, хирурга, лора, эндокринолога. Благодарны государству, что предоставляют нам такую возможность, - поделилась впечатлениями местная жительница.
В Бурятии мобильные бригады доставили более 370 пенсионеров
Общество, Фото:
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