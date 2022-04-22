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На горе Соболиной в Байкальске пройдёт массовый спуск в купальниках

На горе Соболиной в Байкальске пройдёт массовый спуск в купальниках
Общество, 
Желающим принять участие в весёлом мероприятии необходимо зарегистрироваться

В Байкальске на горнолыжном курорте «Гора Соболиная» 23 апреля состоится традиционный спуск любителей горных лыж и сноуборда в купальниках. Для участия приглашаются все желающие, для этого нужно предварительно зарегистрироваться.

Спуск проводится на трассе Пологая, её сложность определяется как средняя. Трасса с переменным рельефом, без резких перепадов и спадов, на криволинейных участках без больших боковых контруклонов и уклонов «под снос». Имеет длину выката более 50 метров и диапазон уклонов от 18% до 25%.

Такой флешмоб проводится ежегодно и собирает сотни любителей зимних видов спорта. Нередко участники подходят к созданию образа креативно: здесь можно увидеть «ангелочков», «кошечек» и даже «баянистов».

Традиционно спуск становится финалом горнолыжного сезона. Однако в прошлом году катанием в купальниках сезон не закрыли, он продолжился в мае, поскольку снег ещё лежал на склонах.

Год назад на мероприятии была замечена бурятская певица Мэдэгма Доржиева. Однако она лишь сфотографировалась со сноубордом в верхней части купальника, а на спуск не решилась. Певица обещала подготовиться морально к такому спуску через год. 
горнолыжный курорт

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