Гид по Бурятии видит преимущества в обязательной аттестации

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

«Гиды-любители плохо владеют материалом», - считает гид-экскурсовод Наталия Мясникова



С 1 июля вводится обязательная аттестация для экскурсоводов, проводников, гидов-переводчиков, сообщили в пресс-службе министерства туризма Бурятии.



Закон будет способствовать созданию прозрачного и контролируемого рынка оказания экскурсионных услуг в стране. Он обяжет экскурсоводов и гидов-переводчиков проходить аттестацию в специальных комиссиях, создаваемых региональными органами власти в сфере туризма. Теперь каждые пять лет они подлежат переаттестации.



- Гид должен не только знать язык, историю, но и иметь соответствующее образование. Аттестация гидов позволит нашим туристам быть уверенным, что ему окажут высококвалифицированные услуги, что они не будут обмануты и их сможет защитить государство. Для гида же – аттестация станет не только возможностью создать благоприятные условия для привлечения клиентов, это прежде всего такая же помощь от государства, защита их прав, возможность получить новые знания,- прокомментировал министр туризма Алдар Доржиев.



Будущий инструктор: должен иметь среднее профессиональное или дополнительное образование; не иметь судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за умышленные преступления «против здоровья населения и общественной нравственности».



Согласно принятому закону, Ростуризм должен вести единый открытый реестр аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков, реестры инструкторов-проводников и организаций, имеющих право на их аттестацию и публиковать их онлайн.



Однако, после вступления в силу нового закона экскурсоводам, гидам и инструкторам даётся время на получение аккредитации - они могут продолжать работу в течение года со дня вступления документа в силу.



Гид-экскурсовод по Бурятии, г. Улан-Удэ, Байкалу – Наталия Мясникова обозначила значимость высококвалифицированных кадров в туротрасли: «В отличие от подготовленных и аккредитованных гидов, гиды-любители плохо владеют материалом, не соблюдают технику безопасности, нарушают права потребителей. Аттестация экскурсоводов поможет вычистить экскурсионный рынок, оставит только тех, кто готов работать профессионально и планирует задержаться. Турист, обращаясь к аттестованному экскурсоводу, получит гарантию качественных квалифицированных услуг».



