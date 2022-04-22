Жителям Бурятии разрешат обменивать «дальневосточные гектары»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Такое право обладателям земли будет дано лишь раз



В министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики предложили разрешить гражданам, взявшим гектар в Дальневосточном федеральном округе, менять участки. Воспользоваться этим правом можно будет только один раз, сообщается на сайте ведомства.



Обмен станет возможным, если цель, для которой гектар брался изначально, невозможно достичь на данном участке.



- Поддерживаем инициативу предоставить участникам программы право на однократную замену участка в случае невозможности использования в соответствии с выбранным видом использования полученного участка в первый раз, - отметил министр развития Дальнего Востока и Артики Алексей Чекунков в ходе парламентских слушаний в Госдуме.



По программе «Дальневосточный гектар» россияне могут бесплатно получить земельный участок на территории ДФО. Летом 2016 года программа начала действовать для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - для жителей других регионов. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного использования участок можно оформить в собственность.



Как сообщает министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, за время действия программы «Дальневосточный гектар» земельные участки в Бурятии получили более 3,5 тысяч человек.



К примеру, многодетная семья Ошоровых из Окинского района расширила свою животноводческую ферму.



- Представьте: у вас частная ферма с поголовьем в несколько десятков коров, коз и другой живности. Для того, чтобы получать регулярные надои или выращивать скот на мясо, нужно много корма. Наши места удалены от крупных населённых пунктов - до Улан-Удэ почти 1000 километров. Раньше приходилось закупать корма на стороне, доставлять на ферму комбикорм в больших объёмах. Это серьёзная статья расходов. После получения земли по программе «Дальневосточный гектар» проблема закупки и доставки кормов отпала, - рассказала Баярма Ошорова.



В республике из действия программы «Дальневосточный гектар» исключены Центральная экологическая зона Байкала, заповедники, национальные парки и другие особо охраняемые природные территории. Кроме того, правительство Бурятии ввело дополнительные запретные в зоны – это города Северобайкальск, Улан-Удэ и двадцатикилометровая (буферная) зона вокруг него, территории сакральных объектов, зоны экономического благоприятствования и лечебно-оздоровительные местности.



По данным на конец декабря 2021 года, в целом по ДФО землю по программе «Дальневосточный гектар» получили свыше 98,2 тысяч человек. Общая площадь предоставленных земельных участков превысила 67,5 тысяч гектаров. Наибольшим спросом у участников программы пользуется земля в Приморье – здесь свои гектары получили 25,4 тысячи человек. На втором месте – Республика Саха (Якутия), где землю получили 17,6 тысяч человек. Тройку лидеров замыкает Хабаровский край – 13,5 тысяч человек.



Отмечается, что люди берут землю для строительства личного жилья – 42%, занятия сельскохозяйственной деятельностью - 36%, реализации проектов в туристической отрасли - 7%. 10% получателей «гектаров» взяли землю, чтобы открыть магазины, кафе, технические центры и для других видов предпринимательства, а 5% выбрали для себя прочие виды деятельности, среди которых экологическая, научная, образовательная.



