Брак жительницы Иркутской области и иностранца суд признал фиктивным

Пара не собиралась создавать семью



В январе 2022 года 40-летний иностранец заключил брак с 43-летней тулунчанкой. Он это сделал для получения разрешение на временное проживание. Совместно супруги не проживали, общего быта не вели.



По закону брак по решению суда признается недействительным в случае заключения фиктивного брака, то есть супруги или один из них зарегистрировал брак без намерения создать семью. В этом случае прокурор может требовать признания брака недействительным в случае заключения фиктивного брака.



- Учитывая приведённые обстоятельства, прокурор обратился в суд с заявлением о признании недействительным брака, заключённого между указанными лицами, а также признании недействительным и аннулировании записи акта о расторжении брака, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Требования надзорного ведомства удовлетворены.



Решение суда в законную силу не вступило.

