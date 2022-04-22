Пара не собиралась создавать семью
В январе 2022 года 40-летний иностранец заключил брак с 43-летней тулунчанкой. Он это сделал для получения разрешение на временное проживание. Совместно супруги не проживали, общего быта не вели.
По закону брак по решению суда признается недействительным в случае заключения фиктивного брака, то есть супруги или один из них зарегистрировал брак без намерения создать семью. В этом случае прокурор может требовать признания брака недействительным в случае заключения фиктивного брака.
- Учитывая приведённые обстоятельства, прокурор обратился в суд с заявлением о признании недействительным брака, заключённого между указанными лицами, а также признании недействительным и аннулировании записи акта о расторжении брака, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Требования надзорного ведомства удовлетворены.
Решение суда в законную силу не вступило.
Брак жительницы Иркутской области и иностранца суд признал фиктивным
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