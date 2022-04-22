Эржена Очирова уступила только серебряному призёру Олимпийских игр
В Алуште завершился чемпионат России по стрельбе из лука. Бурятская лучница Эржена Очирова завоевала серебряную медаль в личном первенстве в стрельбе из классического лука.
В финальном матче бурятская спортсменка уступила серебряному призёру Олимпийских игр в Токио Елене Осиповой из Ростовской области (4:6).
В шаге от медали остановилась ещё один серебряный призёр Олимпиады Светлана Гомбоева (Дашанимаева). Она уступила в бронзовом финале Валерии Мыльниковой из Забайкальского края.
Также бронзу не смогла завоевать мужская команда «классиков». В матче за бронзу Цырен Балтаков, Эрдэм Цыдыпов и Баир Цыбекдоржиев уступили лучникам Забайкальского края.
- Следом за чемпионатом России сборная Бурятии вступит в борьбу за медали Кубка России по стрельбе из лука. Параллельно этому турниру пройдут всероссийские соревнования среди юношей и девушек, которые станут отборочными для получения квот на Спартакиаду учащихся-2022, - сообщили в Центре спортивной подготовки республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2021 году летний чемпионат России по стрельбе из лука принимал Улан-Удэ. Спортсмены Бурятии завоевали три золотых медали.
Лучница из Бурятии завоевала серебро чемпионата России
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