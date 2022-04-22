У жаловавшегося на боли в шее улан-удэнца оказалась редкая опухоль











В Улан-Удэ хирурги республиканской клинической больницы удалили опухоль размером с куриное яйцо из шейного отдела позвоночника мужчины. Об этом случае рассказали в пресс-службе больницы.22 марта скорая доставила в приёмное отделение республиканской больницы 37-летнего улан-удэнца. Он жаловался на боль в шейном отделе позвоночника и онемение кончиков пальцев рук.- Сначала начал замечать, что по утрам болела шея, но списывал это на неудобную позу во сне. После Нового года стало хуже, болезненнее, но, если честно, надеялся, что всё пройдет. Скорую вызвал только тогда, когда уже не мог поднять руки - так попал в республиканскую больницу, - поделился пациент Вячеслав.При поступлении мужчину осмотрел нейрохирург. Обследование выявило объёмное образование на шейных позвонках. Опухоль размером 6х5,5х7 см проросла в позвоночный канал и начала сдавливать спинной мозг, повреждение которого практически в 100 % случаев приводит к летальному исходу.Из-за сложности и редкости заболевания пациенту было предложено оперироваться в федеральном центре, но мужчина отказался и доверился бурятским врачам.Далее началась тщательная предоперационная подготовка. 31 марта была успешно выполнена сложнейшая нейрохирургическая операция - передняя декомпрессия позвоночного канала, удаление опухоли и имплантация межтелового импланта с фиксацией на костной пластине.Операционная бригада в составе нейрохирургов Булата Цыбикова и Вячеслава Борисова, анестезиолога Ивана Бухольцева, операционной сестры и анестезистки шесть часов боролись за жизнь пациента.Фрагмент опухоли был направлен на гистологическое исследование для определения её характера - в данном случае была выявлена хондросаркома. Это злокачественное новообразование, которое в мировой статистике занимает 10 % среди всех опухолей соединительной ткани.- Хондросаркома – коварная опухоль, которая протекает бессимптомно довольно длительное время. Прорастая в позвоночный канал, она начала сдавливать спинной мозг пациента – отсюда онемение и слабость. Контрольная томограмма после операции не показала признаков сдавливания, т.е. со своей задачей мы справились. После выписки пациенту предстоит дальнейшее специализированное лечение в республиканском онкодиспансере. Надеемся, что у пациента всё сложится хорошо, - прокомментировал нейрохирург Булат Цыбиков.