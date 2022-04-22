Участие примут шесть команд школьников
22 апреля отмечается Всемирный День Земли.
В Музее природы Бурятии 23 апреля пройдёт интеллектуальный конкурс среди школьников «Экомузейный эрудит» (0+), приуроченный к экологическому празднику.
В увлекательном состязании в формате квест-игры примут участие шесть команд из школ сельских районов (Курумканский, Иволгинский).
Конкурс состоит из следующих этапов: «Знатоки Байкала», «Юный таежник», «Голоса животных», «Вперёд, эрудит», «Ботаническая», «ЭкологиЯ», сообщили в Национальном музее Бурятии.
Справка:
Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) отмечается 22 апреля. Он провозглашён по инициативе Боливии на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году. Соавторами резолюции выступили более 50 государств-членов ООН.
Традиция отмечать праздник зародилась в США по инициативе экологического активиста, сенатора Гейлорда Нельсона. Решение привлечь внимание к проблеме состояния окружающей среды пришло к нему, когда он стал свидетелем крупного разлива нефти в 1969 году. Сенатор решил собрать инициативную команду, небезразличную к экологической ситуации, – в неё вошла группа студентов, которая впоследствии и занималась организацией праздника. Впервые День Земли праздновался 22 апреля 1970 года. Более 20 миллионов американцев, возмущенных разливами нефти, загрязнением воздуха и рек, вышли тогда на улицы, чтобы выразить свой протест в связи с экологическим кризисом. Резонанс от проведения демонстрации был столь огромен, что сенат США принял решение не проводить заседаний в этот день, чтобы сенаторы тоже могли принять участие в празднике.
С тех пор день Матери-Земли в США стали отмечать каждый год, а позже акция распространилась и на другие страны.
Ежегодно более одного миллиарда людей принимают участие в акциях, посвященных Дню Матери-Земли. В этот день проводятся научные конференции, выставки, уборка территории и посадка деревьев.
В Улан-Удэ пройдёт интеллектуальный конкурс в честь Дня Земли
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
После нескольких тренировок состоится генеральная репетиция парада
Участие примут шесть команд школьников
Лифтами просят пользоваться колясочников не тяжелее 80 кг
Число умерших от коронавируса близится к 3000
В деле разбиралась прокуратура
Виновника оштрафовали на пять тысяч рублей
Существенных осадков в столице республики не ожидается
В соревнованиях примут участие люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
Выставка продлится с 21 по 30 апреля в Нацбиблиотеке
После апрельских снегопадов улицы очищают от песка повторно
Власти республики разработали свои меры поддержки семьям погибших военных
Школа, которую включали в число лучших в стране, вынуждена вести занятия в три смены
В женской колонии устроили конкурс поделок
Жителей и гостей города приглашают на дегустацию
На новой сцене Бурдрама артистка продемонстрировала свой дар визуализации