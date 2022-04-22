В Улан-Удэ пройдёт интеллектуальный конкурс в честь Дня Земли

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Участие примут шесть команд школьников



22 апреля отмечается Всемирный День Земли.



В Музее природы Бурятии 23 апреля пройдёт интеллектуальный конкурс среди школьников «Экомузейный эрудит» (0+), приуроченный к экологическому празднику.



В увлекательном состязании в формате квест-игры примут участие шесть команд из школ сельских районов (Курумканский, Иволгинский).



Конкурс состоит из следующих этапов: «Знатоки Байкала», «Юный таежник», «Голоса животных», «Вперёд, эрудит», «Ботаническая», «ЭкологиЯ», сообщили в Национальном музее Бурятии.



Справка:



Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) отмечается 22 апреля. Он провозглашён по инициативе Боливии на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году. Соавторами резолюции выступили более 50 государств-членов ООН.



Традиция отмечать праздник зародилась в США по инициативе экологического активиста, сенатора Гейлорда Нельсона. Решение привлечь внимание к проблеме состояния окружающей среды пришло к нему, когда он стал свидетелем крупного разлива нефти в 1969 году. Сенатор решил собрать инициативную команду, небезразличную к экологической ситуации, – в неё вошла группа студентов, которая впоследствии и занималась организацией праздника. Впервые День Земли праздновался 22 апреля 1970 года. Более 20 миллионов американцев, возмущенных разливами нефти, загрязнением воздуха и рек, вышли тогда на улицы, чтобы выразить свой протест в связи с экологическим кризисом. Резонанс от проведения демонстрации был столь огромен, что сенат США принял решение не проводить заседаний в этот день, чтобы сенаторы тоже могли принять участие в празднике.



С тех пор день Матери-Земли в США стали отмечать каждый год, а позже акция распространилась и на другие страны.



Ежегодно более одного миллиарда людей принимают участие в акциях, посвященных Дню Матери-Земли. В этот день проводятся научные конференции, выставки, уборка территории и посадка деревьев.



