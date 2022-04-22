На степное озеро в Забайкалье прилетели журавли

Журавлиную стаю из 11 особей, состоящую из семи серых и четырёх даурских журавлей, заметили сотрудники Сохондинского заповедника на берегу маленького степного озера недалеко от села Кыра, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.- Нынче весна затяжная, холодная, запоздалая. Озера тают медленно, поэтому птицы на них почти не садятся. А вот мелкие озерки оттаяли. На них вовсю уже кормятся жаворонки и трясогузки, по берегам сидят чибисы и огаря немногочисленными парами. Вот на таком оттаявшем водоёме заметили стайку журавлей. Рядом с ними в высокой траве сидел с десяток гусей-гуменников. У гусей идёт массовый пролёт, они здесь ненадолго, отдохнут и полетят дальше. А журавли порадуют нас своим присутствием ещё достаточно долгое время, если им, конечно, не мешать, - уточнили в пресс-службе Сохондинского заповедника.