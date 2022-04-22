О кредите потерпевший узнал от коллекторов
27-летний житель посёлка Клюевка Кабанского района Бурятии признан виновным в мошенничестве в получении кредита.
В судебном заседании установлено, что обвиняемый, распивая спиртное в квартире приятеля, в момент, когда тот вышел, нашёл его паспорт и сфотографировал паспортные данные. Посредством Интернета, используя чужие данные, он получил кредит от микрофинансовой организации в размере 4,9 тыс. рублей.
Через некоторое время потерпевшему стали поступать телефонные звонки от коллекторской службы о наличии задолженности по кредиту. Преступника изобличили сотрудниками правоохранительных органов.
Кабанский районный суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ условно.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Житель Бурятии взял кредит по паспорту приятеля
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