Житель Бурятии взял кредит по паспорту приятеля

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

О кредите потерпевший узнал от коллекторов



27-летний житель посёлка Клюевка Кабанского района Бурятии признан виновным в мошенничестве в получении кредита.



В судебном заседании установлено, что обвиняемый, распивая спиртное в квартире приятеля, в момент, когда тот вышел, нашёл его паспорт и сфотографировал паспортные данные. Посредством Интернета, используя чужие данные, он получил кредит от микрофинансовой организации в размере 4,9 тыс. рублей.



Через некоторое время потерпевшему стали поступать телефонные звонки от коллекторской службы о наличии задолженности по кредиту. Преступника изобличили сотрудниками правоохранительных органов.



Кабанский районный суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ условно.



Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



