Улицы Улан-Удэ в этом году грязнее, чем в прошлом

После апрельских снегопадов улицы очищают от песка повторно



За сутки с улиц Улан-Удэ специалисты МБУ «Комбинат по благоустройству» вывезли 300 кубометров песка и мусора. Это на 30% больше среднесуточного объема убираемого смета прошлогодней весной, сообщает администрация города.



В этом году за зиму комбинат высыпал большие объёмы песка на городские улицы для устранения скользких участков и обеспечения безопасного движения горожан – это 34 тыс тонн песка, что на 12 тыс тонн больше, чем в прошлом году.



Работы по уборке улиц начались 4 марта, однако в начале апреля в Улан-Удэ прошли обильные снегопады, для устранения последствий которых было высыпано ещё более тысячи тонн песка. В связи с этим на уже очищенных в марте улицах работы по уборке провели повторно.



- Для полной уборки смета на одном участке дороги спецтехника проходит по три раза. Основной объем работы на магистральных улицах выполняется ночью, чтобы днем не препятствовать дорожному движению. С шести утра на протяжении всего дня смет собирают порядка 120 уборщиков территорий. Сначала песок собирается в небольшие кучи ручным способом, после чего его загружают в самосвалы вручную и с помощью погрузчиков. Также уборщики территорий завершают уборку смета после тракторов-щеток, которые в ночное время подметают песок к прибордюрной части дорог. С текущей недели подметально-уборочные машины ведут уборку не только ночью, но и днем на участках, где интенсивность движения не очень большая, - пояснили в комбинате.



Параллельно, в рамках подготовки к летнему периоду, ведутся работы по уборке «зеленых» зон, где уборщики территорий собирают прошлогоднюю листву и мусор.



Завершение работ по уборке основного объема смета с городских улиц планируется на конец апреля.



Всего с начала марта специалистами МБУ «Комбинат по благоустройству» вывезено 7 790 кубометров песка и мусора, этот объем сопоставим с 780 «КамАЗами».

