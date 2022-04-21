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В Бурятии сельская школа переполнена в шесть раз

В Бурятии сельская школа переполнена в шесть раз
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Школа, которую включали в число лучших в стране, вынуждена вести занятия в три смены

В Бурятии решается вопрос о строительстве нового здания средней школы №1 имени Дармы Жанаева в селе Хоринск. Сейчас школа, рассчитанная по проектной мощности на 120 учащихся, вынуждена вмещать более 700 детей. В каждом классе насчитывается по 30 и более учеников. При этом население села с каждым годом растёт, и количество учащихся увеличивается, сообщили в ОНФ в Бурятии.

По словам директора хоринской школы, здание учебного заведения просто не позволяет создавать новые классы. Сейчас дети учатся в три смены, поскольку в прошлом году один из корпусов был признан аварийным.

В 2017 году хоринская школа стала лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших школ России», а в 2019-м была включена в федеральный реестр «Всероссийская книга почёта», куда входят лучшие организации, предприятия и учреждения России. При этом в течение нескольких лет школа ожидает строительства нового корпуса, ведь в существующем сейчас здании нет библиотеки, актового и спортивного залов.

И вот недавно вопрос сдвинулся с места. В апреле минобрнауки Бурятии сообщило Народному фронту, что строительство в селе Хоринск новой школы на 176 мест запланировано по федеральной программе «Современная школа».

В марте 2022 года комиссия по проведению отбора проектов, для реализации которых предоставляются субсидии из федерального бюджета, допустила на софинансирование проект строительства второго корпуса школы. Объём капитального гранта составляет чуть больше 261 млн рублей. Стоимость строительства объекта в соответствии с госэкспертизой составляет 378 млн рублей. Строительство запланировано на 2023-24 гг.

По строительству нового корпуса ожидается подписание федерального соглашения с минпросвещения России на предоставление субсидии.

- Строительство нового корпуса школы крайне необходимо в селе. Поэтому, конечно, и жители села неравнодушны к этой проблеме – подключились, обращались, писали, и финальной точкой стало обращение на прямую линию президента. Общими усилиями администрации района, школы, Народного фронта и минобрнауки региона мы добились вхождения в федеральную программу. Важен прирост учащихся с каждым годом. Это и радует, ведь люди остаются в селе, дети учатся, и печалит, поскольку условия в школе не позволяют давать полноценное и качественное обучение, - прокомментировал эксперт Народного фронта в Бурятии Чингис Бадмаев.

школа

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