В Улан-Удэ рассказали о «колдовстве» артистки Должин Тангатовой

На новой сцене Бурдрама артистка продемонстрировала свой дар визуализации



В начале апреля на четвёртом этаже Бурятского драматического театра открылась новая сцена «Тайзан59». Её создали как новое художественное пространстве театра. А как на деле это выглядит, показала заслуженная артистка России Должин Тангатова.



Помощник художественного руководителя театра по связям с общественностью Батодалай Багдаев прошедший спектакль назвал «колдовством Должин Тангатовой» и описал следующим образом:



«В моноспектакле «Я – Толгонай» (12+) она продемонстрировала свои таланты по визуализации пространства, которое на большой сцене показать трудно. В более замкнутом пространстве получилось куда ярче.



В одной из мизансцен в мчащемся по степи поезде героиня высматривает сына, и услышав его-свой крик: «Эжы!» - без сил падает на землю.



Не поверите, но в тёмном зале как будто в 3D-проекции мелькают огни поезда, и ты невольно чувствуешь себя одним из солдат, едущим на войну и наблюдающим в окно теплушки одинокую женщину на полустанке. И вдруг ты оказываешься в теле валяющейся в пыли матери. Колдовство или наваждения? Нет, дар лицедейства, которым обладает артистка Тангатова.



Сильнейшая эмпатия, которую пробуждает у зрителя своей игрой именитая актриса, создаёт трансцендентный (потусторонний) эффект реализма происходящего.



Постараемся проанализировать неанализируемое. В любой мистерии требуется подготовительный этап. Для этого Тангатова в спектакле умело перевоплощается из одного образа в другой: то она влюблённая девушка, то счастливая мать, вот она требовательный бригадир, а вот застенчивая невестка. Смеётся, плачет, вспоминает, грустит и размышляет. Постепенно, по нарастающей, актриса вовлекает в свою игру зрителя, снимая его психологическую отчуждённость.



Драматические моменты из жизни героини постепенно запускают у публики механизм катарсиса или, другими словами, сопереживания. И в самый кульминационный момент спектакля на зрителя обрушивается какафония звуков и образов. Расшатанное сознание делает своё дело - зритель вдруг становится соучастником действия.



Фантазия впечатлительного человека дорисовывает предлагаемый режиссером сюжет и зарисовки артиста, дополняя сценарий. Пространство в воображении зрителя визиализируется.



Вот вам и новое, пожалуйста, художественное пространство! В религиозной практике шаманов это называется «сдвинуть эфир» (хии худэлгэхэ).



Должин Тангатова, безусловно, этим даром обладает в силу ли профессиональных навыков или же генетических данных, возможно, и того и другого. В одном из интервью она объясняла происхождение своей необычной фамилии Тангатова: тангат - по-бурятски, тибетец. В её роду был лама, тибетец-миссионер, проповедовавший в агинских степях буддизм.



Проходя мимо гримёрки Тангатовой перед спектаклем, я учуял сильный запах благовоний. Это же один из классических ритуалов ввода человека в транс! Видимо, актриса тщательно подготавливается к таинству перевоплощения на сцене.



Во время игры глаза Тангатовой устремлены вдаль, словно она видит что-то невидимое другим. А когда в минуты горького отчаяния от потери сына героиня приближается к зрителям, мурашки пробегают по коже. И страшно поднять на неё глаза. В минуты ритуального экстаза и иступления (онгондо орходон) смотреть в глаза шаману запрещено. Может забрать душу.



Секреты ввода людей в коллективный транс известны, но у каждого специалиста своя методика. В отличие от гадалок или астрологов в театре задача стоит перед артистом посложнее: гипнотизировать не одного человека, а целый зал.



Истошный крик, слёзы, вибрации голосом, изменение его тембра - все работает на то, чтобы раскрепостить психику зрителя. Усиливают эффект воздействия театральный реквизит из спектакля: детские игрушки, элементы одежды, кнут, песок, плюс свет, музыка и танцы. Ведь не зря театр зародился из языческого камлания. Тангатова тонко жонглирует всем этим архетипическим инструментарием.



Моноспектакль, как театральная форма, где актёр играет один, одновременно и прост и сложен. С одной стороны, он свободен для импровизации, с другой - нет права на ошибку, нет рядом суфлера или партнера, который тебя подстрахует.



Почти полтора часа Должин Тангатова держит зал в напряжении, не отпуская ни на минуту его внимание, то повышая, то понижая его градус. Это высшее мастерство, когда актёр один на один с залом. Это предельная концентрация воли, памяти и навыков артиста.



Напоказ выставлены не только все его профессиональные достоинства, но и сфокусировано внимание на допущенные недостатки. Здесь не удастся спрятаться за спиной у труппы.



Спектакль «Я – Толгонай» - больше, чем просто спектакль, это настоящий мастер-класс от великого артиста! Такое по силам только виртуозам театрального искусства, одна из которых, безусловно, Должин Тангатова!»





