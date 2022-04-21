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В Иркутске приготовят 25-метровую сосиску для горожан

В Иркутске приготовят 25-метровую сосиску для горожан
Общество,  Фото:Pexels
Жителей и гостей города приглашают на дегустацию

В Иркутске организаторы выставки «Сибпродовольствие 2022» приглашают желающих принять участие в регистрации рекорда «Царь-сосиска».

Самую длинную сосиску можно будет продегустировать 27 апреля у входа в 1-ый павильон «Сибэкспоцентра», сообщают организаторы мероприятия.

- Своё звание «Царь-сосиска» получила за невиданные в Приангарье размеры, её длина составит 25 метров. Сосиска в своем составе содержит только местные белореченские продукты - мясо кур обваленное (фарш), молоко сухое обезжиренное, меланж яичный, соль, специи. Оболочка сосиски тоже натуральная, съедобная. Сосиску после замеров и регистрации рекорда зажарят на мангале. После чего предложат продегустировать присутствующим, - сообщается на сайте «Сибэкспоцентра».

Для удобной дегустации, угощение подадут в бумажной упаковке в виде хот-дога, с кетчупом. Для этого обжаренную сосиску порежут на порции и предложат иркутянам в булочке собственного производства из пекарни хозяйства. Должно получится не менее 2 тысяч порций, отмечают организаторы.

«Царь-сосиска» – очередной гастрономический рекорд агрохолдинга «Белореченское» родом из города Усолья-Сибирское. Ранее предприятие дважды жарило рекордную яичницу- из 11 тысячи куриных яиц в 2005 году и 55 тысяч перепелиных яиц - в 2018 году. В 2019 году в день 350-летия города Усолья-Сибирское были приготовлены 350 кг вареников с творогом, а в 2020-ом – 7 тысяч литров молочного коктейля.

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