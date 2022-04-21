Столица Бурятии готовится к майским праздникам
В Улан-Удэ продолжаются подготовительные работы к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Специалисты службы архитектурно-художественной подсветки и иллюминации проверили работу линейных прожекторов на развязке возле Центрального рынка. Также они провели ревизию архитектурно-художественной подсветки на площади Советов.
Работники подразделения «Горсвета» с 2015 года улучшают облик фасадов зданий, занимаются содержанием световой иллюминации, сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.
В Улан-Удэ проверяют праздничную иллюминацию
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