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Росгидромет прогнозирует пожароопасную обстановку в Бурятии в мае

Росгидромет прогнозирует пожароопасную обстановку в Бурятии в мае
Общество, 
Такой же прогноз касается юга Иркутской области

Глава минприроды Александр Козлов рассказал о готовности регионов к ликвидации лесных пожаров, сообщает telegram-канал правительства страны.

- На сегодняшний день пожароопасный сезон наступил в 58 регионах. В российских лесах зарегистрировано более тысячи возгораний, большая часть которых возникла из-за неосторожного обращения с огнем. В 14 субъектах противопожарные силы приведены в режим дежурства и готовы к оперативной работе, - рассказал министр.

Он также напомнил, о принятых правительством мерах для подготовки к пожароопасному сезону: регионам выделено дополнительное финансирование на укомплектование противопожарных служб, а с 1 января этого года введена личная ответственность губернаторов за организацию пожаротушения. Александр Козлов заметил, что эти меры уже позволили сократить площадь пострадавших территорий в 1,5 раза.

Кроме того, министр озвучил прогноз от коллег - так, Росгидромет предупреждает, что в мае пожароопасная обстановка будет наблюдаться в Бурятии, юго-западной части Иркутской области, в Амурской области и на юге Забайкальского края.

лесные пожары

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