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В Улан-Удэ до +14

В Улан-Удэ до +14
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Существенных осадков в столице республики не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, 22 апреля по республике переменная облачность, днём местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура днём +10,+16, местами 0,+5.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём +12,+14.


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