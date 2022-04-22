Существенных осадков в столице республики не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 апреля по республике переменная облачность, днём местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура днём +10,+16, местами 0,+5.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём +12,+14.
В Улан-Удэ до +14
Общество, Фото:
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