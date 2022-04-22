В Улан-Удэ до +14

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Существенных осадков в столице республики не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 22 апреля по республике переменная облачность, днём местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.



Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура днём +10,+16, местами 0,+5.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём +12,+14.





