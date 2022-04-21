Ледовый дворец в Улан-Удэ откроют в этом году

В Бурятии в этом году построят 15 спортивных объектов



В 2022 году в Бурятии запланировано строительство 15 спортивных объектов. Откроются региональный центр по хоккею (он же ледовый дворец) в Улан-Удэ, поле по мини-футболу в микрорайоне Солдатский и 13 универсальных спортивных площадок в районах республики.



Отмечается, что все запланированные к строительству объекты будут построены в срок, несмотря на изменившуюся в связи с западными санкциями экономическую обстановку.



Правительство России если потребует обстановка, проиндексирует затраты на эти цели, направив в регионы дополнительные средства, сообщают в минспорта Бурятии.

