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Ледовый дворец в Улан-Удэ откроют в этом году

Ледовый дворец в Улан-Удэ откроют в этом году
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии в этом году построят 15 спортивных объектов

В 2022 году в Бурятии запланировано строительство 15 спортивных объектов. Откроются региональный центр по хоккею (он же ледовый дворец) в Улан-Удэ, поле по мини-футболу в микрорайоне Солдатский и 13 универсальных спортивных площадок в районах республики.

Отмечается, что все запланированные к строительству объекты будут построены в срок, несмотря на изменившуюся в связи с западными санкциями экономическую обстановку.

Правительство России если потребует обстановка, проиндексирует затраты на эти цели, направив в регионы дополнительные средства, сообщают в минспорта Бурятии.
спорт ледовый дворец

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