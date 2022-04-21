Престижную театральную премию вручили Михаилу Пирогову
Организаторы премии «Золотая маска» - представители Союза театральных деятелей России – объявили имена победителей театральной премии в этом году.
За лучшую мужскую партию – роль Соловья Будимировича в «Богатырях», в постановке Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского, высокую награду присудили заслуженному артисту Бурятии Михаилу Пирогову.
Артиста поздравил директор Бурятского театра оперы и балета Дмитрий Дылыков.
- Мы плотно сотрудничаем с Михаилом. В марте он выступал на нашей сцене в операх «Тоска» (16+) и «Кармен» (16+). На сегодняшний день мы обсуждаем участие нашего прославленного, любимого зрителями артиста и в других репертуарных спектаклях на постоянной основе,- отметил он.
Михаил Пирогов - заслуженный артист Бурятии, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Родился в селе Далахай Тункинского района Бурятии. Окончил музыкальное училище имени Чайковского в Улан-Удэ (2003). Обучался в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова (класс заслуженного артиста РСФСР Юрия Марусина).
В 2010 году был принят солистом-вокалистом в Бурятский академический театр оперы и балета. В 2011–2014 годах — солист Саратовского академического театра оперы и балета, с 2014 года — солист Бурятского академического театра оперы и балета.
С декабря 2018 года - солист Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского.
С 2021 года работает солистом Новосибирского государственного театра оперы и балета.
Артист из Бурятии стал лауреатом премии «Золотая маска»
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