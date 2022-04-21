Выход на лёд запрещён везде
В Бурятии закрылась последняя ледовая переправа. Она действовала в Муйском районе на реке Муя, возле посёлка Усть-Муя.
Таким образом, все 13 ледовых переправ, работавших этой зимой, закрыты, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Выход и выезд на лёд в местах, где выставлены запрещающие знаки, недопустим.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии произошло несколько трагических происшествий с погибшими на хрупком льду людьми. 7 апреля на Уде в Улан-Удэ погибла 12-летняя девочка, гулявшая с собакой. В тот же день на Гусином озере в Селенгинском районе погиб велосипедист.
В Кяхтинском районе на реке Чикой 13 апреля утонула 66-летняя женщина.
15 апреля в селе Ильинка Прибайкальского района утонул восьмилетний мальчик. Он погиб на глазах у своего друга.
В Бурятии прекратили работу все ледовые переправы
Общество, Фото:
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