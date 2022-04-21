Смещение циклона приведёт к ухудшению погодных условий
По данным Бурятского гидрометцентра, завтра, 22 апреля днём при смещении циклона ожидается ухудшение погоды: усиление ветра до 15-18 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега. 23-24 апреля сохранится неустойчивая, ветреная погода.
22 апреля в Улан-Удэ будет без существенных осадков. Ветер ночью слабый, днём восточный 7-12 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +12, +14.
23 апреля ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 15 м/с. Температура ночью около 0, днём +4,+6.
24 апреля без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью опустится до -4,-6, днём будет +4,+6.
В Улан-Удэ ухудшится погода
Общество, Фото:
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