 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 апреля

20 апреля

Популярное

В Улан-Удэ ухудшится погода

В Улан-Удэ ухудшится погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Смещение циклона приведёт к ухудшению погодных условий

По данным Бурятского гидрометцентра, завтра, 22 апреля днём при смещении циклона ожидается ухудшение погоды: усиление ветра до 15-18 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега. 23-24 апреля сохранится неустойчивая, ветреная погода.

22 апреля в Улан-Удэ будет без существенных осадков. Ветер ночью слабый, днём восточный 7-12 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +12, +14.

23 апреля ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы до 15 м/с. Температура ночью около 0, днём +4,+6.

24 апреля без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью опустится до -4,-6, днём будет +4,+6.


прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ ухудшится погода
В Улан-Удэ ухудшится погода
Общество, 21.04.2022
Смещение циклона приведёт к ухудшению погодных условий
МВД по Бурятии рассказало о заботливых полицейских
МВД по Бурятии рассказало о заботливых полицейских
Общество, 21.04.2022
Полицейские привезли улан-удэнцу загранспорт на дом
Школьников в Бурятии научат управлять беспилотниками
Школьников в Бурятии научат управлять беспилотниками
Общество, 21.04.2022
В распоряжении обучающихся будет 46 беспилотных летательных аппаратов
В Улан-Удэ ко Дню Победы приводят в порядок памятники
Общество, 21.04.2022
Сейчас чистят памятники на улицах Смолина и Корабельная
В Бурятии сельчане заметили следы медведя
В Бурятии сельчане заметили следы медведя
Общество, 21.04.2022
Местных жителей просят быть осторожнее
В Улан-Удэ не собираются останавливаться с обрезкой деревьев
В Улан-Удэ не собираются останавливаться с обрезкой деревьев
Общество, 21.04.2022
С наступлением тёплой погоды в столице Бурятии вновь взялись за подрезку деревьев
«Цыденовские» стройки войдут в историю»: В Иволгинском районе Бурятии открыли новые амбулатории
«Цыденовские» стройки войдут в историю»: В Иволгинском районе Бурятии открыли новые амбулатории
Общество, 21.04.2022
«Когда я сюда приехала 50 лет назад, здесь было не больше 70 дворов и 200 человек населения. Я даже представить себе не могла, что здесь когда-нибудь будут две амбулатории», - рассказала жительница Поселья
В Бурятии определяют лучших тактических стрелков среди военнослужащих ВВО
В Бурятии определяют лучших тактических стрелков среди военнослужащих ВВО
Общество, 21.04.2022
Соревнования проходят на полигоне «Дивизионный»
В Бурятии один человек умер от коронавируса за сутки
В Бурятии один человек умер от коронавируса за сутки
Общество, 21.04.2022
За сутки в больницы положили 21 больного ковидом
Тункинская больница ищет врача по программе «Земский доктор»
Тункинская больница ищет врача по программе «Земский доктор»
Общество, 21.04.2022
Тункинская ЦРБ приглашает специалиста на вакансию врача психиатра-нарколога
Жительницу Бурятии оштрафовали за фиктивную прописку иностранцев
Жительницу Бурятии оштрафовали за фиктивную прописку иностранцев
Общество, 21.04.2022
Женщина зарегистрировала четырёх граждан Узбекистана 
В Улан-Удэ днём до +10
В Улан-Удэ днём до +10
Общество, 21.04.2022
Ожидается мокрый снег 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^