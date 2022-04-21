МВД по Бурятии рассказало о заботливых полицейских

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Полицейские привезли улан-удэнцу загранспорт на дом



В управление по вопросам миграции МВД по Бурятии обратился житель Улан-Удэ с заявлением о выдаче ему заграничного паспорта. Он сообщил, что маломобилен и не может прийти за паспортом лично.



В пресс-службе МВД по Бурятии рассказали, что полицейские «озаботились проблемой горожанина». Сперва они приехали к нему домой и приняли заявление. А когда паспорт был готов, принесли его готовый документ.



Отмечается, что мужчина поблагодарил полицейских за помощь и проявленное внимание.



Справка:



В соответствии с действующим законодательством, граждане, не имеющие возможности по состоянию здоровья обратиться в подразделение по вопросам миграции, или их родственники могут обратиться с письменным заявлением о необходимости выезда сотрудника, ответственного за приём документов, по месту жительства или месту пребывания гражданина.



