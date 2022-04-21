 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 апреля

20 апреля

Популярное

В Бурятии рассказали, в каких больницах нужны «земские доктора»

В Бурятии рассказали, в каких больницах нужны «земские доктора»
Общество,  Фото:pixabay.com
Открыто более 30 вакансий

В Бурятии проводится набор врачей и фельдшеров по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» на 2022 год.

По программе «Земский доктор» врачи, приехавшие в районы, получают два миллиона рублей. Условие – отработка пяти лет на этом месте.

Минздрав Бурятии опубликовал список вакантных врачебных должностей:

ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» — врач-хирург с. Баргузин; врач- акушер-гинеколог с. Баргузин; врач- педиатр участковый с. Баргузин; врач- анестезиолог-реаниматолог с. Баргузин.

ГБУЗ «Баунтовская ЦРБ» — врач-педиатр участковый, врач-акушер-гинеколог, врач-терапевт, врач-стоматолог;

ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» — врач-терапевт, врач-хирург, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-оториноларинголог, врач общей практики (семейный врач) с. Потанино;

ГАУЗ «Гусиноозерская ЦРБ» — врач-терапевт участковый ВА с. Гусиное озеро, врач-терапевт участковый ВА с.Новоселенгинск, врач-терапевт участковый ВА у.Тохой;

ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ» — врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-хирург;

ГБУЗ «Еравнинская ЦРБ» — врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-хирург, врач-терапевт участковый ВА с. Можайка;

ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ» — врач-педиатр участковый пгт. Заиграево, врач-терапевт участковый пгт. Заиграево, врач-хирург с. Новая Брянь, врач-анестезиолог-реаниматолог с. Новая Брянь;

ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» — врач-офтальмолог; врач-анестезиолог-реаниматолог с.Кабанск, врач- анестезиолог-реаниматолог пгт. Селенгинск, врач-травматолог-ортопед;

ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ» — врач-хирург, врач-анестезиолог-реаниматолог;

ГБУЗ «Курумканская ЦРБ» — врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-анестезиолог-реаниматолог;

ГБУЗ «Муйская ЦРБ» — врач-акушер-гинеколог, врач- терапевт участковый;

ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ» — врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-стоматолог, врач-терапевт, врач-травматолог-ортопед;

ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» — врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-офтальмолог, врач клинической лабораторной диагностики;

ГБУЗ «Окинская ЦРБ» — врач-анестезиолог- реаниматолог, врач-педиатр участковый;

ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» — врач-педиатр участковый ВА с. Турка, врач-терапевт, врач-терапевт участковый ВА с. Турка, врач клинической лабораторной диагностики;

ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» — врач-офтальмолог, врач-акушер-гинеколог, врач-психиатр-нарколог;

ГБУЗ «Хоринская ЦРБ» — врач-терапевт участковый;

ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» им. Г.Д. Дугаровой — врач-фтизиатр пгт. Заиграево;

ГБУЗ «Городская больница №4» — врач-педиатр участковый ВА с. Эрхирик.

ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» — врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-эндокринолог, врач-кардиолог, врач-терапевт участковый;

ГБУЗ «Кяхтинская ЦРБ» — врач-хирург, врач-терапевт участковый, врач-терапевт, врач-педиатр участковый;

ГАУЗ«Гусиноозерская ЦРБ» — врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-акушер- гинеколог; врач-рентгенолог;

Вакантные должности в фельдшерско-акушерские пункты. Фельдшеры получают выплаты в миллион рублей:

ГАУЗ «Баргузинская ЦРБ» — фельдшер ФАП п. Юбилейный;
ГБУЗ «Баунтовская ЦРБ» — фельдшер ФАП с. Рассошино, фельдшер ОСМП;
ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» — фельдшер ФАП с. Поселье, ФАП с. Сухой Ручей;
ГАУЗ «Гусиноозерская ЦРБ» — фельдшер ФАП с. Жаргаланта;
ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ» — фельдшер в ФАП п. Челутай 3 км., у. Улекчин;
ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» — фельдшер в ФАП с. Хуртага;
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» — фельдшер ФАП с. Горячинск, фельдшер ОСМП;
ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» — фельдшер в ФАП ст. Посольская, ФАП с. Большая Речка;
ГБУЗ «Муйская ЦРБ» — фельдшер в ОСМП;
ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ» — фельдшер у. Нарсата;
ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» — фельдшер ФАП с. Харбяты;
ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ» — фельдшер ФАП с. Десятниково;
ГБУЗ «Хоринская ЦРБ» — фельдшер ФАП с. Тохорюкта, фельдшер ФАП у. Анинск, фельдшер ФАП с. Хандагай.

врачи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ ко Дню Победы приводят в порядок памятники
Общество, 21.04.2022
Сейчас чистят памятники на улицах Смолина и Корабельная
В Бурятии сельчане заметили следы медведя
В Бурятии сельчане заметили следы медведя
Общество, 21.04.2022
Местных жителей просят быть осторожнее
В Улан-Удэ не собираются останавливаться с обрезкой деревьев
В Улан-Удэ не собираются останавливаться с обрезкой деревьев
Общество, 21.04.2022
С наступлением тёплой погоды в столице Бурятии вновь взялись за подрезку деревьев
«Цыденовские» стройки войдут в историю»: В Иволгинском районе Бурятии открыли новые амбулатории
«Цыденовские» стройки войдут в историю»: В Иволгинском районе Бурятии открыли новые амбулатории
Общество, 21.04.2022
«Когда я сюда приехала 50 лет назад, здесь было не больше 70 дворов и 200 человек населения. Я даже представить себе не могла, что здесь когда-нибудь будут две амбулатории», - рассказала жительница Поселья
В Бурятии определяют лучших тактических стрелков среди военнослужащих ВВО
В Бурятии определяют лучших тактических стрелков среди военнослужащих ВВО
Общество, 21.04.2022
Соревнования проходят на полигоне «Дивизионный»
В Бурятии один человек умер от коронавируса за сутки
В Бурятии один человек умер от коронавируса за сутки
Общество, 21.04.2022
За сутки в больницы положили 21 больного ковидом
Тункинская больница ищет врача по программе «Земский доктор»
Тункинская больница ищет врача по программе «Земский доктор»
Общество, 21.04.2022
Тункинская ЦРБ приглашает специалиста на вакансию врача психиатра-нарколога
Жительницу Бурятии оштрафовали за фиктивную прописку иностранцев
Жительницу Бурятии оштрафовали за фиктивную прописку иностранцев
Общество, 21.04.2022
Женщина зарегистрировала четырёх граждан Узбекистана 
В Улан-Удэ днём до +10
В Улан-Удэ днём до +10
Общество, 21.04.2022
Ожидается мокрый снег 
В Улан-Удэ открылась художественная выставка о солнечной Гаване
В Улан-Удэ открылась художественная выставка о солнечной Гаване
Общество, 20.04.2022
Выставка посвящена юбилею дипломатических отношений между Россией и Кубой
В Улан-Удэ студенты колледжа искусств сыграют современную музыку
В Улан-Удэ студенты колледжа искусств сыграют современную музыку
Общество, 20.04.2022
А студенты-художники представят свои работы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^