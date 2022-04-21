В Бурятии рассказали, в каких больницах нужны «земские доктора»

Открыто более 30 вакансий



В Бурятии проводится набор врачей и фельдшеров по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» на 2022 год.



По программе «Земский доктор» врачи, приехавшие в районы, получают два миллиона рублей. Условие – отработка пяти лет на этом месте.



Минздрав Бурятии опубликовал список вакантных врачебных должностей:



ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» — врач-хирург с. Баргузин; врач- акушер-гинеколог с. Баргузин; врач- педиатр участковый с. Баргузин; врач- анестезиолог-реаниматолог с. Баргузин.



ГБУЗ «Баунтовская ЦРБ» — врач-педиатр участковый, врач-акушер-гинеколог, врач-терапевт, врач-стоматолог;



ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» — врач-терапевт, врач-хирург, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-оториноларинголог, врач общей практики (семейный врач) с. Потанино;



ГАУЗ «Гусиноозерская ЦРБ» — врач-терапевт участковый ВА с. Гусиное озеро, врач-терапевт участковый ВА с.Новоселенгинск, врач-терапевт участковый ВА у.Тохой;



ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ» — врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-хирург;



ГБУЗ «Еравнинская ЦРБ» — врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-хирург, врач-терапевт участковый ВА с. Можайка;



ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ» — врач-педиатр участковый пгт. Заиграево, врач-терапевт участковый пгт. Заиграево, врач-хирург с. Новая Брянь, врач-анестезиолог-реаниматолог с. Новая Брянь;



ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» — врач-офтальмолог; врач-анестезиолог-реаниматолог с.Кабанск, врач- анестезиолог-реаниматолог пгт. Селенгинск, врач-травматолог-ортопед;



ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ» — врач-хирург, врач-анестезиолог-реаниматолог;



ГБУЗ «Курумканская ЦРБ» — врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-анестезиолог-реаниматолог;



ГБУЗ «Муйская ЦРБ» — врач-акушер-гинеколог, врач- терапевт участковый;



ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ» — врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-стоматолог, врач-терапевт, врач-травматолог-ортопед;



ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» — врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-офтальмолог, врач клинической лабораторной диагностики;



ГБУЗ «Окинская ЦРБ» — врач-анестезиолог- реаниматолог, врач-педиатр участковый;



ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» — врач-педиатр участковый ВА с. Турка, врач-терапевт, врач-терапевт участковый ВА с. Турка, врач клинической лабораторной диагностики;



ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» — врач-офтальмолог, врач-акушер-гинеколог, врач-психиатр-нарколог;



ГБУЗ «Хоринская ЦРБ» — врач-терапевт участковый;



ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» им. Г.Д. Дугаровой — врач-фтизиатр пгт. Заиграево;



ГБУЗ «Городская больница №4» — врач-педиатр участковый ВА с. Эрхирик.



ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» — врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-эндокринолог, врач-кардиолог, врач-терапевт участковый;



ГБУЗ «Кяхтинская ЦРБ» — врач-хирург, врач-терапевт участковый, врач-терапевт, врач-педиатр участковый;



ГАУЗ«Гусиноозерская ЦРБ» — врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-акушер- гинеколог; врач-рентгенолог;



Вакантные должности в фельдшерско-акушерские пункты. Фельдшеры получают выплаты в миллион рублей:



ГАУЗ «Баргузинская ЦРБ» — фельдшер ФАП п. Юбилейный;

ГБУЗ «Баунтовская ЦРБ» — фельдшер ФАП с. Рассошино, фельдшер ОСМП;

ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» — фельдшер ФАП с. Поселье, ФАП с. Сухой Ручей;

ГАУЗ «Гусиноозерская ЦРБ» — фельдшер ФАП с. Жаргаланта;

ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ» — фельдшер в ФАП п. Челутай 3 км., у. Улекчин;

ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» — фельдшер в ФАП с. Хуртага;

ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» — фельдшер ФАП с. Горячинск, фельдшер ОСМП;

ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» — фельдшер в ФАП ст. Посольская, ФАП с. Большая Речка;

ГБУЗ «Муйская ЦРБ» — фельдшер в ОСМП;

ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ» — фельдшер у. Нарсата;

ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» — фельдшер ФАП с. Харбяты;

ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ» — фельдшер ФАП с. Десятниково;

ГБУЗ «Хоринская ЦРБ» — фельдшер ФАП с. Тохорюкта, фельдшер ФАП у. Анинск, фельдшер ФАП с. Хандагай.



