В Бурятии рассказали, в каких больницах нужны «земские доктора»

Открыто более 30 вакансий
В Бурятии проводится набор врачей и фельдшеров по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» на 2022 год.
По программе «Земский доктор» врачи, приехавшие в районы, получают два миллиона рублей. Условие – отработка пяти лет на этом месте.
Минздрав Бурятии опубликовал список вакантных врачебных должностей:
ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» — врач-хирург с. Баргузин; врач- акушер-гинеколог с. Баргузин; врач- педиатр участковый с. Баргузин; врач- анестезиолог-реаниматолог с. Баргузин.
ГБУЗ «Баунтовская ЦРБ» — врач-педиатр участковый, врач-акушер-гинеколог, врач-терапевт, врач-стоматолог;
ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» — врач-терапевт, врач-хирург, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-оториноларинголог, врач общей практики (семейный врач) с. Потанино;
ГАУЗ «Гусиноозерская ЦРБ» — врач-терапевт участковый ВА с. Гусиное озеро, врач-терапевт участковый ВА с.Новоселенгинск, врач-терапевт участковый ВА у.Тохой;
ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ» — врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-хирург;
ГБУЗ «Еравнинская ЦРБ» — врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-хирург, врач-терапевт участковый ВА с. Можайка;
ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ» — врач-педиатр участковый пгт. Заиграево, врач-терапевт участковый пгт. Заиграево, врач-хирург с. Новая Брянь, врач-анестезиолог-реаниматолог с. Новая Брянь;
ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» — врач-офтальмолог; врач-анестезиолог-реаниматолог с.Кабанск, врач- анестезиолог-реаниматолог пгт. Селенгинск, врач-травматолог-ортопед;
ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ» — врач-хирург, врач-анестезиолог-реаниматолог;
ГБУЗ «Курумканская ЦРБ» — врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-анестезиолог-реаниматолог;
ГБУЗ «Муйская ЦРБ» — врач-акушер-гинеколог, врач- терапевт участковый;
ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ» — врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-стоматолог, врач-терапевт, врач-травматолог-ортопед;
ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» — врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-офтальмолог, врач клинической лабораторной диагностики;
ГБУЗ «Окинская ЦРБ» — врач-анестезиолог- реаниматолог, врач-педиатр участковый;
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» — врач-педиатр участковый ВА с. Турка, врач-терапевт, врач-терапевт участковый ВА с. Турка, врач клинической лабораторной диагностики;
ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» — врач-офтальмолог, врач-акушер-гинеколог, врач-психиатр-нарколог;
ГБУЗ «Хоринская ЦРБ» — врач-терапевт участковый;
ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» им. Г.Д. Дугаровой — врач-фтизиатр пгт. Заиграево;
ГБУЗ «Городская больница №4» — врач-педиатр участковый ВА с. Эрхирик.
ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» — врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-эндокринолог, врач-кардиолог, врач-терапевт участковый;
ГБУЗ «Кяхтинская ЦРБ» — врач-хирург, врач-терапевт участковый, врач-терапевт, врач-педиатр участковый;
ГАУЗ«Гусиноозерская ЦРБ» — врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-акушер- гинеколог; врач-рентгенолог;
Вакантные должности в фельдшерско-акушерские пункты. Фельдшеры получают выплаты в миллион рублей:
ГАУЗ «Баргузинская ЦРБ» — фельдшер ФАП п. Юбилейный;
ГБУЗ «Баунтовская ЦРБ» — фельдшер ФАП с. Рассошино, фельдшер ОСМП;
ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» — фельдшер ФАП с. Поселье, ФАП с. Сухой Ручей;
ГАУЗ «Гусиноозерская ЦРБ» — фельдшер ФАП с. Жаргаланта;
ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ» — фельдшер в ФАП п. Челутай 3 км., у. Улекчин;
ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» — фельдшер в ФАП с. Хуртага;
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» — фельдшер ФАП с. Горячинск, фельдшер ОСМП;
ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» — фельдшер в ФАП ст. Посольская, ФАП с. Большая Речка;
ГБУЗ «Муйская ЦРБ» — фельдшер в ОСМП;
ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ» — фельдшер у. Нарсата;
ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» — фельдшер ФАП с. Харбяты;
ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ» — фельдшер ФАП с. Десятниково;
ГБУЗ «Хоринская ЦРБ» — фельдшер ФАП с. Тохорюкта, фельдшер ФАП у. Анинск, фельдшер ФАП с. Хандагай.
В Бурятии рассказали, в каких больницах нужны «земские доктора»
Общество, Фото:
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