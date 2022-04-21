Местных жителей просят быть осторожнее
В местности Саяпиха до местности Катково в Прибайкальском районе Бурятии обнаружили следы медведя. Видео опубликовали в местной группе «Прибайкалье-инфо.24/7»,
- Будьте внимательны и осторожны, - призывают в группе.
Медведи на Байкале проснулись уже месяц назад. Вполне вероятно, что следы настоящие.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Баргузинском заповеднике первый след медведя в этом году был обнаружен 11 марта. Следы запечатлели в восьми километрах на юго-восток от полевой базы Давша. Медведь проснулся намного раньше обычного, объясняли сотрудники заповедника.
Также следы косолапого видели на побережье озера в начале апреля.
В Бурятии сельчане заметили следы медведя
Общество, Фото:
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