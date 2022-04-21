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В Улан-Удэ не собираются останавливаться с обрезкой деревьев

В Улан-Удэ не собираются останавливаться с обрезкой деревьев
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
С наступлением тёплой погоды в столице Бурятии вновь взялись за подрезку деревьев

В Улан-Удэ не планируют отказываться от обрезки деревьев, которую уже не первый год критикуют горожане. Местные жители не раз выражали возмущение; оцсети полны комментариями, вроде «плакать хочется от вида деревьев», «в этом городе ненавидят деревья», «красивые деревья превращают в штыри».

Накануне специалисты «Городского лесничества» обрезали деревья и кустарники в сквере «Радуга» на улице Октябрьская. Там же дали официальные объяснения этим работам.

- Испытание морозами проходят не все растения, некоторые так и не просыпаются по весне. Деревьям в городе требуется регулярный уход. Если не удалять старые ветки и не придавать форму кронам, очень скоро по тротуарам и паркам будет невозможно ходить. Также обрезка зелёных насаждений нужна для ухода за деревьями, - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова заявила, что в последнее время практикуется «утилитарная подрезка» - то есть подрезка для безопасности дорожного движения, электросетей, имущества, для безопасности горожан.

В мэрии отметили, что ответственность за деревья во дворах несут управляющие компании. О проведении обрезки они должны за пять дней уведомлять комитет городского хозяйства.

- Подрезкой деревьев занимаются не только муниципальные бюджетные учреждения, но есть и дворовые территории, территории специального назначения, частные территории, предприятия, организации. Лица, которые планируют произвести подрезку деревьев по тем или иным причинам, обязаны направить в комитет городского хозяйства уведомление установленного образца за пять дней до начала работ. Получив это уведомление, специалисты комитета выезжают на место предполагаемых работ и выдают рекомендации в виде акта по типу, степени и глубине подрезки. То есть будут обследованы все зелёные насаждения, которые планируют подрезать. Это необходимо, чтобы избежать таких случаев, когда устанавливаются факты обрезки практически под пень, а это очень высокие риски для дальнейшего сохранения деревьев, - рассказала начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды комитета городского хозяйства Улан-Удэ Ольга Очирова.

деревья

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