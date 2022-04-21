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«Цыденовские» стройки войдут в историю»: В Иволгинском районе Бурятии открыли новые амбулатории

«Цыденовские» стройки войдут в историю»: В Иволгинском районе Бурятии открыли новые амбулатории
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
«Когда я сюда приехала 50 лет назад, здесь было не больше 70 дворов и 200 человек населения. Я даже представить себе не могла, что здесь когда-нибудь будут две амбулатории», - рассказала жительница Поселья

20 апреля в селе Хойто-Бэе и в пригородном Поселье Иволгинского района Бурятии открыли две новые амбулатории. Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил жителей села. Он рассказал, что с просьбой о создании амбулаторий местные жители обращались к нему во время рабочих поездок и в 2018-м, и в 2020 году. Ведь эти пригородные сёла активно застраиваются.

Две амбулатории в самых густонаселенных сёлах возвели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, инициированной президентом России Владимиром Путиным. Стоимость каждой амбулатории составила 25,9 млн рублей. Из бюджета республики дополнительно выделили 3,2 млн рублей на приобретение медицинской мебели и оборудования.

- То, что мы делаем: и по школам, и по нашим медицинским учреждениям, это всё прямая помощь от президента Владимира Владимировича Путина. Модернизация первичного звена здравоохранения - то, что мы строим амбулатории и ФАПы (а мы в республике построили уже 76 новых ФАПов и амбулаторий) это прямое поручение президента - чтобы вы знали, откуда это всё, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Новые кабинеты в амбулатории в Поселье уже заняли 12 медиков: участковые врачи, фельдшеры и медицинские сёстры. Амбулатория будет обслуживать более шести тысяч человек.

- Для Поселья это уже второе медучреждение, четыре года назад открыли офис врача общей практики. Это и есть внимание к проблемам жителей – когда есть медицина рядом, образование рядом. Главное, что нужно каждому человеку. Вообще, думаю, «цыденовские» стройки войдут в историю Бурятии. И это не только по нашему району можно говорить, - рассказала заведующая амбулаторией Арюна Санжиева.

На площади в 300 кв.м. расположились кабинеты приема специалистов, прививочный и процедурный кабинеты и аптечный пункт. Отделен кабинет неотложной помощи.

- Когда я сюда приехала 50 лет назад, здесь было не больше 70 дворов и 200 человек населения. Всё вокруг - поля. Я даже представить себе не могла, что здесь когда-нибудь будут две амбулатории. В 2018 году ещё открывали новую. А до этого был крошечный пункт. И фельдшер один, но «всеядный» - всё делал, всех лечил. И если пять человек собиралось, уже было тесно, - вспоминает жительница села Поселье Изабелла Лавренко.

Свою амбулаторию очень ждали и жители соседнего Хойтобэе, где сегодня живут пять тысяч человек. Новое учреждение рассчитано на 50 посещений в смену, и имеет такую планировку. Медики обеспечены условиями, которые позволят в полной мере проводить профилактические осмотры, вакцинацию и оказывать неотложную помощь.



В Иволгинском районе за последние пять лет построено пять новых медицинских объектов: офис врача общей практики в Поселье, ФАП в Тапхаре, амбулатории в Поселье и Хойтобэе. И завершается строительство амбулатории в Гурульбе.

Реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения началась в прошлом году. В Бурятии посредством программы направлены средства на оснащение центральных районных больниц медицинским оборудованием в количестве 2633 единиц.

Автопарк сельских больниц и амбулаторий увеличится на 399 автомобилей. Запланировано строительство или реконструкция 11 медучреждений и капитальный ремонт 35 объектов. Приобретается и возводится 31 быстровозводимая модульная конструкция врачебных амбулаторий, центров общей врачебной практики, фельдшерско-акушерских пунктов по всей республике.


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