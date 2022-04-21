Соревнования проходят на полигоне «Дивизионный»
В Бурятии на полигоне «Дивизионный» стартовал окружной этап конкурса «АрМИ-2022» «Тактический стрелок» среди военнослужащих мотострелковых и разведывательных подразделений Восточного военного округа (ВВО).
В соревнованиях принимают участие порядка 100 военнослужащих в составе команд от общевойсковых объединений, дислоцированных в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Амурской и Сахалинской областей и Республики Бурятия, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Конкурсанты за ограниченное время решают огневые задачи и противозасадные действия в различных условиях боя на специально подготовленных участках стрельбища, имитирующих бой в городе. Стрельбы выполняются из автомата Калашникова АК-12, пистолета Ярыгина по ростовым и грудным мишеням из различных положений, в том числе стоя, сидя с колена, лёжа и с неудобных положений.
Отмечается, что на конкурс привлекли специалистов-инструкторов регионального отделения федерации пулевой стрельбы. Победители и призеры в составе сборной команды представят военный округ на всеармейском этапе конкурса «Тактический стрелок», где они поборются за право представить нашу страну на международных соревнованиях.
В Бурятии определяют лучших тактических стрелков среди военнослужащих ВВО
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