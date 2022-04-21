Жителей Бурятии приглашают присоединиться к акции «Красная гвоздика»

Это возможность помочь ветеранам



В канун празднования Дня Победы в стране стартовала всероссийской акции «Красная гвоздика», которую инициировал благотворительный фонд «Память поколений» (г. Москва) и Ассоциация волонтерских центров.



В Бурятии координатором проекта выступает Байкальский благотворительный фонд местного сообщества и общественное движение «Серебряные волонтеры Бурятии». В эти дни они приглашают земляков помочь ветеранам всех боевых действий. Безвозмездно им будут переданы жизненно необходимые товары, лекарства, приборы для медицинской реабилитации.



Участие в акции «Красная гвоздика» - это возможность помочь ветеранам.

- Значки с изображением красной гвоздики с удовольствием носят и взрослые, и дети, отдавая дань памяти тем, кто не пожалел свой жизни за жизнь своих соотечественников. Уверена, в Бурятии и в этом году тысячи людей поддержат эту инициативу, - сказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



В ведомстве отмечают, что благодаря неравнодушным людям акция «Красная гвоздика» стала поистине народным символом помощи ветеранам и взаимной поддержки.



В 2019 году 18 ветеранов Бурятии получили от фонда «Память поколений» адресную помощь на сумму более 767 тысяч рублей, а в прошлом году современное медицинское оборудование на сумму 8 млн рублей было передано Республиканскому клиническому госпиталю для ветеранов войн.