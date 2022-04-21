В деле разбиралась прокуратура
В Кабанском районе Бурятии индивидуальный предприниматель, осуществляющий лесохозяйственную деятельность, нарушил трудовое законодательство, сообщили в пресс-службе республикой прокуратуры.
Выявлено, что с 8 гражданами, фактически допущенными к работе на объекте, работодатель не заключил трудовые договоры в установленный законом трёхдневный срок. В письменном виде не определены трудовая функция, условия оплаты труда, режим рабочего времени и времени отдыха, условие об обязательном социальном страховании работника.
В отношении работодателя возбуждено административное дело за уклонение от оформления трудового договора. Виновному назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.
После прокурорского вмешательства с работниками оформлены трудовые отношения.
В Бурятии с работниками вовремя не заключили трудовые договоры
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