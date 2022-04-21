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Жительницу Бурятии оштрафовали за фиктивную прописку иностранцев

Жительницу Бурятии оштрафовали за фиктивную прописку иностранцев
Общество,  Фото:pixabay.com.
Женщина зарегистрировала четырёх граждан Узбекистана

32-летняя жительница Джидинского района Бурятии признана виновной в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.

Женщина представила в подразделение по вопросам миграции отдела МВД России по Джидинскому району уведомление о месте пребывания четырёх граждан Узбекистана. Она указала адрес жилого помещения, находящегося в её собственности, при этом достоверно знала, что иностранные граждане проживать в доме не намерены.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура фиктивная постановка на учёт

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