Жительницу Бурятии оштрафовали за фиктивную прописку иностранцев

Женщина зарегистрировала четырёх граждан Узбекистана



32-летняя жительница Джидинского района Бурятии признана виновной в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.



Женщина представила в подразделение по вопросам миграции отдела МВД России по Джидинскому району уведомление о месте пребывания четырёх граждан Узбекистана. Она указала адрес жилого помещения, находящегося в её собственности, при этом достоверно знала, что иностранные граждане проживать в доме не намерены.



Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

