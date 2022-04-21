Женщина зарегистрировала четырёх граждан Узбекистана
32-летняя жительница Джидинского района Бурятии признана виновной в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.
Женщина представила в подразделение по вопросам миграции отдела МВД России по Джидинскому району уведомление о месте пребывания четырёх граждан Узбекистана. Она указала адрес жилого помещения, находящегося в её собственности, при этом достоверно знала, что иностранные граждане проживать в доме не намерены.
Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жительницу Бурятии оштрафовали за фиктивную прописку иностранцев
Общество, Фото:
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