В Улан-Удэ площадку Натальи Водяновой откроют после реконструкции

Построил площадку в 2009 году благотворительный фонд Натальи Водяновой «Обнажённые сердца»



В Улан-Удэ началась реконструкция детской площадки имени Натальи Водяновой в парке «Юбилейный». Средства на ремонт в размере 7,5 млн были заложены в городской бюджет на 2022 год, сообщает пресс-служба городской мэрии.



Отмечается, что зa вpeмя экcплyaтaции элeмeнты игpoвoгo oбopyдoвaния и пoкpытия paзpyшилиcь, сама площадка перестали соответствовать тpeбoвaниям ГOCTа, a тaкжe нopмaм бeзoпacнocти. Пoэтoмy плoщaдкa былa вpeмeннo зaкpытa.



Сейчас ведутся подготовительные работы, осуществляется закупка малых архитектурных форм. С этой недели подрядчик ООО «Индекс» приступил к демонтажным работам, после чего установит новое игровое оборудование, заменит резиновое покрытие и произведёт покраску ограждения.



Планируется, что к 1 июня дети смогут играть на новых игровых комплексах, качелях, балансирах.



Кроме того, в «Юбилейном» начался капитальный ремонт баскетбольной площадки стоимостью 3,8 млн рублей. Там покроют новое резиновое покрытие и обновят ограждение. Срок окончания работ назначено на 22 мая.



Одна из самых современных детских площадок появилась в городе в 2009 году. Построил ее благотворительный фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». Это была уже 40-я по счету площадка фонда в городах России. В Улан-Удэ эта игровая площадка была построена при долевом участии фонда, предпринимателей и администрации города. Для самых маленьких были установлены песочницы и качели, для ребятишек постарше - большой пиратский корабль, также баскетбольные кольца, рампы для велосипедистов и скейтбордистов. С 2015 года Дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ стала безвозмездным пользователем «Водяновской» площадки, все эти годы учреждение поддерживало техническое состояние и чистоту. Ежегодно здесь проводилась противоклещевая обработка, посадка цветов и другие работы. Неоднократно проводился плановый ремонт, где были заменены иллюминаторы, крепления качелей и прочие элементы.



Согласно техническому паспорту максимальный срок эксплуатации игрового оборудования составляет не более 10 лет. По истечении назначенного срока службы эксплуатация оборудования должна быть прекращена независимо от технического состояния. Была проведена независимая экспертиза, которая подтвердила необходимость капитального ремонта.

