К 9 мая праздничное оформление города будет завершено
В столице Бурятии к празднованию 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне установят праздничные панно с тематикой Дня Победы на фасадах административных зданий, бывшего кинотеатра «Прогресс». Работы начнутся со 2 мая, сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.
Архитекторы разработали концепцию праздничного оформления города, который включает в себя эскизы, эмблемы к 77-й годовщине Победы в двух вариантах, а также эмблемы Z и V.
Рекламные щиты и растяжки разместят на основных путепроводах города - по улице Борсоева в сторону Элеватора, на пешеходном виадуке Железнодорожного вокзала, по улице Революции 1905 года в сторону площади Советов, а также по проспекту Победы и по улице Трубачеева.
Праздничные баннеры ко Дню Победы, можно будет увидеть по улицам Терешковой, Борсоева, Лимонова, Мокрова по направлению из центра. Общая площадь панно составит 608 квадратных метров.
- На сегодня имеется договоренность, что компании, имеющие в своем распоряжении рекламные экраны, разместят на семи экранах города - заставки на праздничную тему. Также на цифровых экранах по улицам Бабушкина и Ербанова к 9 мая будут транслироваться поздравления и сюжеты о Героях Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы из Бурятии, - рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Михаил Мясищев.
Сообщается, что ко Дню празднования Победы в Великой Отечественной войне праздничное оформление города будет завершено.
В Улан-Удэ развесят панно и баннеры c Z и V
Общество, Фото:
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