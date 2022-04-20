 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 апреля

19 апреля

Популярное

В Улан-Удэ развесят панно и баннеры c Z и V

В Улан-Удэ развесят панно и баннеры c Z и V
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
К 9 мая праздничное оформление города будет завершено

В столице Бурятии к празднованию 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне установят праздничные панно с тематикой Дня Победы на фасадах административных зданий, бывшего кинотеатра «Прогресс». Работы начнутся со 2 мая, сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.

Архитекторы разработали концепцию праздничного оформления города, который включает в себя эскизы, эмблемы к 77-й годовщине Победы в двух вариантах, а также эмблемы Z и V.

Рекламные щиты и растяжки разместят на основных путепроводах города - по улице Борсоева в сторону Элеватора, на пешеходном виадуке Железнодорожного вокзала, по улице Революции 1905 года в сторону площади Советов, а также по проспекту Победы и по улице Трубачеева.

Праздничные баннеры ко Дню Победы, можно будет увидеть по улицам Терешковой, Борсоева, Лимонова, Мокрова по направлению из центра. Общая площадь панно составит 608 квадратных метров.

- На сегодня имеется договоренность, что компании, имеющие в своем распоряжении рекламные экраны, разместят на семи экранах города - заставки на праздничную тему. Также на цифровых экранах по улицам Бабушкина и Ербанова к 9 мая будут транслироваться поздравления и сюжеты о Героях Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы из Бурятии, - рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Михаил Мясищев.

Сообщается, что ко Дню празднования Победы в Великой Отечественной войне праздничное оформление города будет завершено.

День Победы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ площадку Натальи Водяновой откроют после реконструкции
В Улан-Удэ площадку Натальи Водяновой откроют после реконструкции
Общество, 20.04.2022
Построил площадку в 2009 году благотворительный фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца»
Заслуженный тренер Бурятии отметил 75-летний юбилей
Заслуженный тренер Бурятии отметил 75-летний юбилей
Общество, 20.04.2022
Накануне поздравляли тренера по футболу Василия Шантакова
В Улан-Удэ развесят панно и баннеры c Z и V
В Улан-Удэ развесят панно и баннеры c Z и V
Общество, 20.04.2022
К 9 мая праздничное оформление города будет завершено
В Бурятии скот вакцинируют от ЗУДа
В Бурятии скот вакцинируют от ЗУДа
Общество, 20.04.2022
Вакцинация продлится до середины мая
В Бурятии юных нарушительниц научили наращивать ресницы
В Бурятии юных нарушительниц научили наращивать ресницы
Общество, 20.04.2022
Девушки прошли курсы профмастерства 
В Улан-Удэ для мужчин-вокалистов состоится международный конкурс
В Улан-Удэ для мужчин-вокалистов состоится международный конкурс
Общество, 20.04.2022
Конкурс имени народного артиста СССР Кима Базарсадаева «Мужские голоса» стартует 22 апреля
В Бурятии рассказали, как выбрать продукты к Пасхе
В Бурятии рассказали, как выбрать продукты к Пасхе
Общество, 20.04.2022
Православный праздник отмечают уже в ближайшее воскресенье
В Бурятии выбрали лучшие отряды юных инспекторов движения
В Бурятии выбрали лучшие отряды юных инспекторов движения
Общество, 20.04.2022
Конкурс провели в трёх возрастных категориях
Юные звёзды из Бурятии выступят на Дельфийских играх России
Юные звёзды из Бурятии выступят на Дельфийских играх России
Общество, 20.04.2022
Образцовый ансамбль народного танца «Булжамуур» отправится в Красноярск
В Забайкалье определяют лучших войсковых поваров и пекарей
В Забайкалье определяют лучших войсковых поваров и пекарей
Общество, 20.04.2022
Там стартовал окружной этап конкурса «Полевая кухня»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^