В Бурятии рассказали, как выбрать продукты к Пасхе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Православный праздник отмечают уже в ближайшее воскресенье



Управление Роспотребнадзора по Бурятии дало рекомендации, как выбрать продукты к Пасхе. Традиционной едой в этот праздник являются яйца.



При покупке яиц следует обращать внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета.



- Не приобретайте яйца, а также другие пищевые продукты, в местах несанкционированной торговли — с рук и автомашин. Храните яйца только в холодильнике, во избежание размножения патогенных микроорганизмов, - отмечают в управлении Роспотребнадзора.



Диетические яйца хранятся до семи суток, столовые — от 8 до 25 дней, мытые - не более 12 дней.



Варёные яйца хранятся в холодильнике не более 36 часов, то есть чуть более суток.



Творог



При покупке творога для приготовления пасхи необходимо убедиться в его качестве.



- Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной. При покупке обратите особое внимание на упаковку: в первую очередь, она должна быть герметичной, что обеспечивает сохранность продукта, а также на наличие информации об изготовителе, условиях хранения и сроке годности, - пояснили специалисты.



Покупать творог с рук также не рекомендуется - это может быть опасно, так как в домашних условиях не соблюдаются требования при изготовлении творога (например, молоко не пастеризуется).



Куличи



Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным ещё до окончания срока годности.



При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белёсый налёт. Также не допускается на нижней и боковой поверхностях кулича наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.



- При выборе обращайте внимание на дату производства, сроки годности и условия хранения, сведения об изготовителе. Скоропортящиеся продукты храните в холодильнике, причём отдельно от сырой продукции. Не допускайте хранение готовых блюд в тепле, на краю плиты, в духовом шкафу, так как все это усиливает риск возникновения и размножения микроорганизмов, - отметили санитарные врачи.



Справка:



Воскресение Христово, Пасха, является главным церковным праздником, как поётся в церковных песнопениях, «праздником праздников и торжеством из торжеств». Пасха всегда празднуется в воскресенье и поэтому приходится не на определённое число, а на разные даты. Русская православная церковь живёт по-особому, юлианскому календарю и по нему же вычисляет день празднования Пасхи. Праздник отмечают в первое воскресенье после весеннего полнолуния, после дня весеннего равноденствия.



В этом году Пасха отмечается 24 апреля.

