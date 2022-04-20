В школе начато служебное расследование
В одной из школ города Гусиноозёрск в Бурятии ученики сняли на видео, как им демонстрируют видео на украинском языке, критикующее действия Кремля. Ролик появился в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ & Бурятия». Администратор канала сообщил, что опубликовал лишь часть видео, полное же «очень жёсткое», пояснили пользователям.
В Селенгинском районном управлении образования прокомментировали произошедшее, пояснив, что видео «вырвали» из контекста всего урока.
- В школе учитель по своей инициативе провела классный час по разъяснению текущих политических событий. Видео «вырвано» из контекста всего урока. После просмотра ролика было организовано обсуждение о негативном влиянии пропаганды украинских властей, - цитирует сотрудников районного управления образования группа «Селенга-инфо».
Начато служебное расследование.
- Педагог ознакомлен с методическими рекомендациями о проведении классных часов на данные темы, - заверили в управлении образования.
В Бурятии проводят проверку по украинскому ролику на классном часе
Общество, Фото:
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