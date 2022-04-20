В Бурятии проводят проверку по украинскому ролику на классном часе

В школе начато служебное расследование



В одной из школ города Гусиноозёрск в Бурятии ученики сняли на видео, как им демонстрируют видео на украинском языке, критикующее действия Кремля. Ролик появился в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ & Бурятия». Администратор канала сообщил, что опубликовал лишь часть видео, полное же «очень жёсткое», пояснили пользователям.



В Селенгинском районном управлении образования прокомментировали произошедшее, пояснив, что видео «вырвали» из контекста всего урока.



- В школе учитель по своей инициативе провела классный час по разъяснению текущих политических событий. Видео «вырвано» из контекста всего урока. После просмотра ролика было организовано обсуждение о негативном влиянии пропаганды украинских властей, - цитирует сотрудников районного управления образования группа «Селенга-инфо».



Начато служебное расследование.



- Педагог ознакомлен с методическими рекомендациями о проведении классных часов на данные темы, - заверили в управлении образования.



