В Бурятии выбрали лучшие отряды юных инспекторов движения

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Конкурс провели в трёх возрастных категориях



В Бурятии подвели итоги республиканского конкурса «Лучший отряд юных инспекторов движения» (ЮИД).



В этом году конкурс проводился в трёх возрастных категориях - юный инспектор движения (7-9 лет), лидер ЮИД (10-12 лет), волонтер ЮИД (13-15 лет), сообщили в УГИБДД по Бурятии.



По условиям состязаний участники присылали портфолио, содержащее презентацию о работе отряда ЮИД, видеоролик агитационного выступления и пропагандистскую листовку по правилам безопасного перехода проезжей части. Отдельным этапом был блиц-опрос по правилам дорожного движения в режиме видеосвязи.



Всего на конкурс поступило 35 заявок из школ Улан-Удэ и районов республики.



В номинации «Юный инспектор движения» первое место заняла команда Могсохонской школы Кижингинского района.



Среди детей 10-12 лет лидером ЮИД был признан отряд «Светофорчики» Сосново-Озёрской средней школы № 2 Еравнинского района.



В категории «Волонтёры ЮИД» победа присуждена отряду ЮИД «Десант дорожной безопасности» Российской гимназии № 59.



Награждение конкурсантов прошло в заочном формате.

