Конкурс провели в трёх возрастных категориях
В Бурятии подвели итоги республиканского конкурса «Лучший отряд юных инспекторов движения» (ЮИД).
В этом году конкурс проводился в трёх возрастных категориях - юный инспектор движения (7-9 лет), лидер ЮИД (10-12 лет), волонтер ЮИД (13-15 лет), сообщили в УГИБДД по Бурятии.
По условиям состязаний участники присылали портфолио, содержащее презентацию о работе отряда ЮИД, видеоролик агитационного выступления и пропагандистскую листовку по правилам безопасного перехода проезжей части. Отдельным этапом был блиц-опрос по правилам дорожного движения в режиме видеосвязи.
Всего на конкурс поступило 35 заявок из школ Улан-Удэ и районов республики.
В номинации «Юный инспектор движения» первое место заняла команда Могсохонской школы Кижингинского района.
Среди детей 10-12 лет лидером ЮИД был признан отряд «Светофорчики» Сосново-Озёрской средней школы № 2 Еравнинского района.
В категории «Волонтёры ЮИД» победа присуждена отряду ЮИД «Десант дорожной безопасности» Российской гимназии № 59.
Награждение конкурсантов прошло в заочном формате.
В Бурятии выбрали лучшие отряды юных инспекторов движения
Общество, Фото:
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