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В Улан-Удэ для мужчин-вокалистов состоится международный конкурс

В Улан-Удэ для мужчин-вокалистов состоится международный конкурс
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Конкурс имени народного артиста СССР Кима Базарсадаева «Мужские голоса» стартует 22 апреля

В столице Бурятии с 20 по 22 апреля на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится VI Международный конкурс имени народного артиста СССР Кима Базарсадаева «Мужские голоса» (6+), приуроченный к 85-летию певца.

Уникальность данного конкурса состоит в том, что в нём, по желанию самого певца, принимают участие только мужские голоса, сообщает пресс-служба театра. На конкурсе выявляются новые яркие имена, получают поддержку молодые таланты, а современные отечественные композиторы обмениваются опытом, развивают международные творческие контакты.

Обладателю Гран-при конкурса вручат специальный подарок – нож от российского оружейника, скульптора и ювелира, заслуженного художника Бурятии Жигжита Баясхаланова. Учредителями конкурса выступают минкульт республики и культурный фонд имени Кима Базарсадаева. Гала-концерт лауреатов и дипломантов (6+) конкурса состоится 22 апреля.

Справка: Ким Иванович Базарсадаев - народный артист СССР, лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов имени Глинки, лауреат Государственной премии Республики Бурятия. Его репертуар состоял из трехсот вокальных сочинений разных эпох, стилей и авторов.

На сцене Бурятского оперного театра за сорок лет он создал яркую галерею образов, исполнив все ведущие басовые партии мировой и отечественной оперной классики. Особое место в репертуаре певца занимали бурятские народные песни и песни композиторов Бурятии.
вокальный конкурс Улан-Удэ

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