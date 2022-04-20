Донорами стали 15 человек
Начиная с 2007 года, ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора.
19 апреля 15 сотрудников ГУ МЧС по Бурятии приняли участие в акции по добровольной сдаче крови.
- В этом году я впервые для себя решила принять участие в акции, хотя желание поучаствовать было давно. Таким образом, я выражаю свою активную гражданскую позицию и чувствую себя причастной к чему-то большему и важному в деле спасения людей. После забора крови чувствую себя отлично, медицинский персонал очень внимательный. Также, по итогу мне был выдан сертификат об участии в акции, - поделилась ведущий специалист-эксперт отделения медико-психологического обеспечения ОМТО Главного управления Вара Чиркова.
В Бурятии сотрудники МЧС поделились кровью
Общество, Фото:
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