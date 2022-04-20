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В нацпарк в Бурятии прилетел вертолёт для борьбы с лесными пожарами

В нацпарк в Бурятии прилетел вертолёт для борьбы с лесными пожарами
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
Вылеты будут совершаться ежедневно

На выходных в Тункинский национальный парк в Бурятии прибыл вертолёт Robinson службы Авиалесохраны. Вертолёт направили для патрулирования труднодоступных участков в пожароопасный сезон. Главная задача – защита территории от возможных лесных пожаров и браконьерства.

Вертолёт Robinson, на борту которого будут находятся сотрудники авиационной охраны лесов и национального парка, будет патрулировать с воздуха обширную территорию.

Согласно лесохозяйственному регламенту, площадь авиапатрулирования составляет 835 709 гектаров, что составляет 78% площади лесов Тункинского нацпарка.

Частота авиапатрулирования будет зависеть от класса пожарной опасности по погодным условиям. На сегодняшний день действует третий класс опасности, поэтому вылеты будут совершаться ежедневно.

-В национальном парке отработана система оперативного обнаружения лесных пожаров, благодаря неравнодушным жителям района, проводимому наземному и авиационному патрулированию, использованию беспилотников и лесного мониторинга, о чем свидетельствуют данные прошлого года – в 2021 году было зарегистрировано восемь пожаров из которых семь потушены в первые сутки после обнаружения, - рассказали в пресс-службе Тункинского нацпарка.

вертолеты лесные пожары

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