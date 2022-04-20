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В Бурятии скот вакцинируют от ЗУДа

В Бурятии скот вакцинируют от ЗУДа
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Вакцинация продлится до середины мая

С 18 апреля в Бурятии началась повсеместная вакцинация крупно-рогатого скота против заразного узелкового дерматита, которая продлится ориентировочно до 15 мая.

Вакцинация проводится в качестве профилактической меры от заболевания и проходит плановое в республике впервые, в связи с чем у владельцев хозяйств появляется много вопросов. Ответы на самые популярные из них представлены в управлении ветеринарии Бурятии.


Вакцинация проводится сотрудниками государственной ветеринарной службы республики Бурятия. Она бесплатная.


Могут ли владельцы хозяйств отказаться от прививки?

- В соответствии со статьей 18 Закона о ветеринарии ответственность за здоровье несут владельцы животных, тем самым, в случае не предоставления животных и отказа от вакцинации предусмотрена административная ответственность по ст. 10.6 КОАП РФ.

Существуют ли противопоказания для вакцинации?

- Запрещено прививать больных или ослабленных животных, а также телят возрастом до 7 дней, в остальных случаях противопоказаний нет.

Как часто необходимо вакцинировать?

- Раз в год.

Можно ли употреблять молоко и мясо, полученные от вакцинированного животного?

- Да, можно без ограничений.

Как сообщал «Байкал-Daily», минувшей зимой в Бурятии был объявлен режим ЧС по ЗУДу. Когда все очаги заражения были ликвидированы, режим ЧС сняли
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