Девушки прошли курсы профмастерства
Трое несовершеннолетних девушек, состоящих на учёте в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Бурятии, прошли курсы профмастерства по наращиванию ресниц в школе – студии красоты.
- Девушки научились работать с моделями, делать женщин более красивыми с помощью косметической процедуры удлинения и увеличения объёма ресниц. По окончанию курса они получили сертификаты. Также сотрудники Ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта республики приобрели для каждой девочки сертифицированное оборудование для дальнейшей практики, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Психологи уголовно-исполнительной инспекции считают, что возможность приобретения профессии поможет несовершеннолетним стать материально независимыми в будущем, не совершать преступления и стать законопослушными гражданами.
В Бурятии юных нарушительниц научили наращивать ресницы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Конкурс имени народного артиста СССР Кима Базарсадаева «Мужские голоса» стартует 22 апреля
Донорами стали 15 человек
Вылеты будут совершаться ежедневно
Образцовый ансамбль народного танца «Булжамуур» отправится в Красноярск
Там стартовал окружной этап конкурса «Полевая кухня»
Десять студентов стали донорами
С инициативой выступили ветераны комсомола
Тренер команды также принял участие в турнире и выиграл его
Урожай конопли можно собирать уже через 100 дней после посева
Смерть композитора и педагога Вячеслава Буланова – огромная потеря для культуры Бурятии
Максимальная температура воздуха составит +16 градусов
Во дворах выступят 14 «фронтовых бригад»
Все мероприятия пройдут без привлечения бюджетных средств
Администрация школы назвала несколько причин для появления видеонаблюдения в столь необычном месте
Прибывших росгвардейцев встречали сослуживцы, родные, друзья и ветераны