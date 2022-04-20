В Бурятии юных нарушительниц научили наращивать ресницы

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Девушки прошли курсы профмастерства



Трое несовершеннолетних девушек, состоящих на учёте в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Бурятии, прошли курсы профмастерства по наращиванию ресниц в школе – студии красоты.



- Девушки научились работать с моделями, делать женщин более красивыми с помощью косметической процедуры удлинения и увеличения объёма ресниц. По окончанию курса они получили сертификаты. Также сотрудники Ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта республики приобрели для каждой девочки сертифицированное оборудование для дальнейшей практики, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Психологи уголовно-исполнительной инспекции считают, что возможность приобретения профессии поможет несовершеннолетним стать материально независимыми в будущем, не совершать преступления и стать законопослушными гражданами.

