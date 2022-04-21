Ожидается мокрый снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 апреля по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер западный 6-11, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура днём +8,+13, местами 0,+5.
В Улан-Удэ днём небольшой мокрый снег. Ветер западный ночью 4-9, днём 7-12 м/с. Температура днём +8,+10.
В Улан-Удэ днём до +10
Общество, Фото:
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