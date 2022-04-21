 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 апреля

20 апреля

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В Улан-Удэ днём до +10

В Улан-Удэ днём до +10
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Ожидается мокрый снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 21 апреля по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер западный 6-11, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура днём +8,+13, местами 0,+5.

В Улан-Удэ днём небольшой мокрый снег. Ветер западный ночью 4-9, днём 7-12 м/с. Температура днём +8,+10.
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