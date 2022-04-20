Десять студентов стали донорами
Ежегодно, 20 апреля, в России отмечается Национальный день донора.
19 апреля десять студентов Авиационного техникума вместе с руководителем очного отделения Аюной Новиковой приняли участие в городской акции «Оставайся донором». Студенты сдали кровь в пункте, который развернули на территории Физкультурно-спортивного комплекса.
В Улан-Удэ студенты Авиационного техникума сдали кровь
Общество, Фото:
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