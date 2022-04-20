Звание почётного гражданина Бурятии просят присвоить Дариме Линховоин

С инициативой выступили ветераны комсомола
Региональная общественная организация «Ветераны комсомола Бурятии» выступила с инициативой присвоить народной артистке России Дариме Линховоин звание почётного гражданина Бурятии.
Соответствующее письмо направлено в адрес директора Бурятского театра оперы и балета Дмитрия Дылыкова.
- Уважаемый Дмитрий Артамонович! Правление региональной общественной организации «Ветераны комсомола Бурятии» 18 апреля приняло решение ходатайствовать о представлении лауреата премии комсомола Бурятии, народной артистки Российской Федерации Линховоин Даримы Лхасарановны за высокие творческие успехи, активную концертную деятельность, воспитание плеяды замечательных певцов, большую работу по пропаганде вокального искусства, и культурных достижений родной республики среди широкой российской и международной общественности, к присвоению ей звания «Почетный гражданин Республики Бурятия», - обратился председатель правления РОО «Ветераны комсомола Бурятии» Сергей Будажапов.
Сергей Будажапов выразил надежду, что коллектив театра, в преддверии 100-летнего юбилея образования республики и бурятского комсомола, поддержит это предложение.
Звание «Почётный гражданин Бурятии» является высшей формой общественного признания за особые заслуги перед республикой. Звание присваивается за героический подвиг, за выдающиеся мировые открытия и за особые общепризнанные заслуги в области экономики, науки, культуры, искусства, спорта.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2021 года звание почётного гражданина Бурятия получила серебряный призёр Олимпийских игр, лучница Светлана Гомбоева. В 2020 году это звание было присвоено журналисту и общественнику Леониду Синегрибову. Он создаёт единственную в мире газету «Судьба» о малолетних узниках фашизма.
Справка:
Дарима Линховоин дочь бурятского оперного певца Лхасарана Линховоина. Родилась в Ленинграде.
В 1970 окончила специальную музыкальную школу при Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, в 1975 - консерваторию.
С 1975 работает концертмейстером оперной труппы Бурятского театра оперы и балета.
С 2013 года является художественным руководителем оперы Бурятского театра оперы и балета.
Дарима Линховоин известна как педагог, открывшая имена многих признанных мастеров оперной сцены Бурятии, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми, Красноярска.
Звание почётного гражданина Бурятии просят присвоить Дариме Линховоин
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