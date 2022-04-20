Тренер команды также принял участие в турнире и выиграл его
В Иркутске завершился открытый кубок по джиу-джитсу. Сборная Бурятии завоевала 12 медалей: три золотые, шесть серебряных и три бронзовых.
Настоящим триумфом стало выступление Андрея Дарбакова. Он завоевал медали в трёх весовых категориях. Тренер команды и спортсмен Дмитрий Шиханов также принял участие в турнире и показал достойный пример своим ученикам, завоевав золотую медаль и кубок в весе до 77 кг.
- Молодой тренер спортсменов Дмитрий Шиханов на собственном примере ни раз подаёт своим ученикам достойный пример. Как итог, кубок турнира и золотая медаль у Дмитрия, - сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.
Отличилась и детская сборная. В их копилке насчитывается шесть медалей, среди которых одни серебряные и две золотые медали с кубками.
Победители и призёры Кубка Иркутска:
- Дмитрий Шиханов в категории 77 кг – золотая медаль и Кубок турнира,
- Андрей Дарбаков в категории 77 кг - бронзовая, до 84 кг – серебряная, до 94 кг – бронзовая,
- Виталий Панарек в категории 84 кг – бронзовая,
- Анастасия Трокаль в категории 52 – серебряная.
Сборная Бурятии по джиу-джитсу завоевала 12 медалей на Кубке Иркутска
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