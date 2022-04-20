В Бурятии ушёл из жизни известный композитор Вячеслав Буланов









Вячеслав Буланов прибыл в Бурятию по распределению молодых специалистов министерства культуры СССР после окончания дирижерско-хорового факультета Ростовского музыкально-педагогического института (ныне Ростовская государственная консерватория имени Рахманинова) в 1977 году.



В 1987 году был избран заведующим кафедрой хорового дирижирования ВСГИК. Под его руководством кафедра стала научным, творческо-исполнительским и педагогическим центром вокально-хорового искусства. В 2005 он избран на должность профессора кафедры хорового дирижирования. В 2017 переведён в Русский драмтеатр на должность заведующего музыкальной частью театра.



В классе Вячеслава Буланова получили высшее образование 117 хормейстеров. Многие из них сейчас трудятся в различных учреждениях культуры и искусства Бурятии, Тывы, Саха-Якутии, Красноярского и Хабаровского краев, Иркутской и Читинской областей, в Благовещенске, Братске, Владивостоке, Омске, Санкт-Петербурге и Москве, имеют почётные звания и правительственные награды.



Значимо и композиторское творчество Вячеслава Борисовича, которое известно не только в Бурятии. Среди его крупных вокально-хоровых произведений особенно популярны: кантата на стихи Есенина «Русь», хоровой цикл на стихи Мандельштама «Юлия», хоровые картинки для детей на стихи русских поэтов 19 века «Лизонька», трёхактный балет «Улигер» по сюжету бурятского героического эпоса «Гэсэр», транскрипции вокально-симфонических поэм Шостаковича «Казнь Степана Разина» и Орфа «Carmina Burana».



С 1981 года Вячеслав Буланов начал многолетнее и плодотворное сотрудничество с Русским драматическим театром. За 40 лет композитор написал оригинальную музыку к 32 спектаклям, был музыкальным оформителем и звукорежиссёром более 170 спектаклей. Среди постановок: «Да, это любовь» Лабиша, «Разрыв-трава» Калашникова, «Народный Малахий» Миколы Кулиша, «Тартюф» Мольера, «Поминальная молитва» Шолом-Алейхема, «Мирандолина» Гольдони, «Ревизор» Гоголя, «Добывайки» по мотивам повести Мэри Нортон. Вячеслав Буланов прибыл в Бурятию по распределению молодых специалистов министерства культуры СССР после окончания дирижерско-хорового факультета Ростовского музыкально-педагогического института (ныне Ростовская государственная консерватория имени Рахманинова) в 1977 году.В 1987 году был избран заведующим кафедрой хорового дирижирования ВСГИК. Под его руководством кафедра стала научным, творческо-исполнительским и педагогическим центром вокально-хорового искусства. В 2005 он избран на должность профессора кафедры хорового дирижирования. В 2017 переведён в Русский драмтеатр на должность заведующего музыкальной частью театра.В классе Вячеслава Буланова получили высшее образование 117 хормейстеров. Многие из них сейчас трудятся в различных учреждениях культуры и искусства Бурятии, Тывы, Саха-Якутии, Красноярского и Хабаровского краев, Иркутской и Читинской областей, в Благовещенске, Братске, Владивостоке, Омске, Санкт-Петербурге и Москве, имеют почётные звания и правительственные награды.Значимо и композиторское творчество Вячеслава Борисовича, которое известно не только в Бурятии. Среди его крупных вокально-хоровых произведений особенно популярны: кантата на стихи Есенина «Русь», хоровой цикл на стихи Мандельштама «Юлия», хоровые картинки для детей на стихи русских поэтов 19 века «Лизонька», трёхактный балет «Улигер» по сюжету бурятского героического эпоса «Гэсэр», транскрипции вокально-симфонических поэм Шостаковича «Казнь Степана Разина» и Орфа «Carmina Burana».С 1981 года Вячеслав Буланов начал многолетнее и плодотворное сотрудничество с Русским драматическим театром. За 40 лет композитор написал оригинальную музыку к 32 спектаклям, был музыкальным оформителем и звукорежиссёром более 170 спектаклей. Среди постановок: «Да, это любовь» Лабиша, «Разрыв-трава» Калашникова, «Народный Малахий» Миколы Кулиша, «Тартюф» Мольера, «Поминальная молитва» Шолом-Алейхема, «Мирандолина» Гольдони, «Ревизор» Гоголя, «Добывайки» по мотивам повести Мэри Нортон.





Сегодня, 20 апреля, после продолжительной болезни ушёл из жизни известный композитор, педагог, заведующий музыкальной частью Государственного русского драматического театра имени Бестужева, заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств Бурятии Вячеслав Буланов.Вячеслав Буланов – талантливый композитор, известный хормейстер, опытный и вдумчивый педагог, авторитетный общественный деятель, внесший существенный вклад в развитие музыкального искусства Сибири. Творческая биография Вячеслава Борисовича много лет тесно связана с Восточно-Сибирским государственным институтом культуры и Русским драматическим театром имени Бестужева.Наряду с преподавательской, административной и общественной деятельностью Вячеслав Борисович известен в качестве концертирующего дирижёра с различными хоровыми коллективами Улан-Удэ, Читы, Иркутска. За эти годы он организовал десятки концертов хоровой, камерной и эстрадной музыки.За пропаганду творчества бурятских композиторов, за заслуги в области профессиональной музыки Вячеславу Буланову было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Бурятия». Как один из ведущих музыкантов Забайкалья, он курировал всю хоровую культуру края, что было отмечено почётной грамотой министерства культуры Российской Федерации, знаком ВЦСПС «За достижения в развитии самодеятельного искусства», почётной грамотой Народного Хурала.В 2007 году указом президента России Вячеславу Борисовичу присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ».Научно-исследовательская работа Буланова, его усилия по усовершенствованию учебного процесса, достижения в подготовке молодых специалистов были отмечены присвоением ему учёного звания доцента. Он стоял у истоков учреждения института музыки ВСГАКИ в 2003 году. При его непосредственном участии внедрены важные структурные и функциональные изменения в систему подготовки музыкантов-исполнителей, балетмейстеров, режиссёров, исследователей народного художественного творчества. Нотные и учебно-методические издания Вячеслава Борисовича находятся в библиотеках Ростовской государственной консерватории, педагогических университетов Омска, Иркутска, Читы, в библиотеках Улан-Удэ.– Уход Вячеслава Борисовича – огромная потеря для культуры Бурятии, для музыкального образования республики. Он удивительный композитор и педагог. Его вклад в развитие музыкального искусства, в пропаганду творчества бурятских композиторов неоценим, – говорит министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.О дате и месте прощания будет извещено позднее, сообщили в Русском драмтеатре имени Бестужева.