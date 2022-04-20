Во дворах выступят 14 «фронтовых бригад»
В канун Дня Победы, 7 мая в 33-х дворах Улан-Удэ пройдёт всероссийская акция «Фронтовые бригады» (0+). Праздничные концерты творческих коллективов и учреждений культуры можно будет посмотреть или послушать из окон, балконов и вместе со всеми соседями поздравить героев Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.
Перед ветеранами выступят артисты театра народной музыки и танца «Забава», театр современного танца «Угол зрения», муниципальный концертный духовой оркестр, солисты центра культуры и досуга, а также творческие коллективы, солисты культурно-досуговых учреждений и детских школ искусств.
Фронтовые бригады начали создаваться буквально с первых дней Великой Отечественной войны. Общее число их участников, по приблизительным подсчётам, насчитывало свыше 40 тысяч. В их число входили академические музыканты, солисты музыкальных театров, актёры и даже цирковые артисты. Концерты фронтовых бригад называли «душевными боеприпасами фронту».
Впервые в Улан-Удэ такие концерты прошли из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Тогда, в мае 2020 года выступления артистов в городских дворах были приняты на ура. Ветераны вместе с родными и близкими, соседями подпевали песни военных лет, приветствовали артистов фронтовых бригад.
На сегодняшний день в Улан-Удэ проживают 33 ветерана.
В Улан-Удэ артисты споют и станцуют во дворах ветеранов
Общество, Фото:
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