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В Улан-Удэ артисты споют и станцуют во дворах ветеранов

В Улан-Удэ артисты споют и станцуют во дворах ветеранов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Во дворах выступят 14 «фронтовых бригад»

В канун Дня Победы, 7 мая в 33-х дворах Улан-Удэ пройдёт всероссийская акция «Фронтовые бригады» (0+). Праздничные концерты творческих коллективов и учреждений культуры можно будет посмотреть или послушать из окон, балконов и вместе со всеми соседями поздравить героев Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.

Перед ветеранами выступят артисты театра народной музыки и танца «Забава», театр современного танца «Угол зрения», муниципальный концертный духовой оркестр, солисты центра культуры и досуга, а также творческие коллективы, солисты культурно-досуговых учреждений и детских школ искусств.

Фронтовые бригады начали создаваться буквально с первых дней Великой Отечественной войны. Общее число их участников, по приблизительным подсчётам, насчитывало свыше 40 тысяч. В их число входили академические музыканты, солисты музыкальных театров, актёры и даже цирковые артисты. Концерты фронтовых бригад называли «душевными боеприпасами фронту».

Впервые в Улан-Удэ такие концерты прошли из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Тогда, в мае 2020 года выступления артистов в городских дворах были приняты на ура. Ветераны вместе с родными и близкими, соседями подпевали песни военных лет, приветствовали артистов фронтовых бригад.

На сегодняшний день в Улан-Удэ проживают 33 ветерана. 
артисты День Победы

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