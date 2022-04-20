 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 апреля

19 апреля

Популярное

В Родительский день улан-удэнцев будут возить до кладбищ

В Родительский день улан-удэнцев будут возить до кладбищ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Родительский день запустят специальные автобусные маршруты

Родительский день в этом году выпал на 3 мая. Верующие в этот день ходят на кладбище и поминают умерших.

В Родительский день для улан-удэнцев будут организованы специальные автобусные маршруты. В комитете городского хозяйства сообщили, что маршруты будут идти прямо до кладбища «Южное», кладбищ на Стеклозаводе и Загорске.

Маршруты пойдут по следующим направлениям:

- Кладбище «Южное» - ул. Пищевая — ул. Кольцова — ул. Шумяцкого — ул. Жердева — ул. Калашникова — пр. Строителей — ул. Боевая — ул. Терешковой — ул. Бабушкина — ул. Балтахинова — ул. Коммунистическая — пл. Советов. Пойдут три автобуса;

- По маршруту № 56 движение 20 автобусов будет продлено от мкрн Шишковка до мкрн Стеклозавод;

- Переезд «Почтовый» по ул. Пищевая — кладбище «Южное» будут организовано укороченные рейсы не менее пяти автобусов маршрута № 97 «Квартал» с интервалом 15 минут;

- Маршруты № 3, 21, 23 перенесут в этот день конечную остановку на кладбище в мкрн «Загорск».

Кроме этого, 30 апреля и 1 мая автобусы пойдут по маршруту:

- Кладбище «Южное» - ул. Пищевая — ул. Кольцова — ул. Шумяцкого — ул. Жердева — ул. Калашникова — пр. Строителей — ул. Боевая — ул. Терешковой — ул. Бабушкина — ул. Балтахинова — ул. Коммунистическая — пл. Советов. Будут работать два автобуса МУП «Городские маршруты».

Отправление автобусов с кладбище «Южное»: в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00ч.

Отправление с пл. Советов, остановка «Филармония»: в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

В выходные дни с 10:00 по маршруту № 97 «Квартал» будут организованы рейсы автобусов с интервалом 30 минут. Они будут следовать от переезда Почтовый по ул. Пищевая до кладбища «Южное».

Работа городских маршрутов № 25,33,46,92,40,70,71,97,97 «Квартал», 100, чей путь следования проходит вблизи городских кладбищ, будет усилена.
родительский день автобус

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии после резкого падения COVID-19 пошёл вверх
В Бурятии после резкого падения COVID-19 пошёл вверх
Общество, 20.04.2022
Заболеваемость коронавирусом не удержалась на очень низких позициях
В Родительский день улан-удэнцев будут возить до кладбищ
В Родительский день улан-удэнцев будут возить до кладбищ
Общество, 20.04.2022
В Родительский день запустят специальные автобусные маршруты
В Бурятии оштрафовали охотпользователя
В Бурятии оштрафовали охотпользователя
Общество, 20.04.2022
Нарушение выявила прокурорская проверка 
В Бурятии мокрый снег
В Бурятии мокрый снег
Общество, 20.04.2022
В республике ощутимо похолодало
Мобильная станция переливания крови будет работать в Иркутске
Мобильная станция переливания крови будет работать в Иркутске
Общество, 19.04.2022
Сдать кровь можно будет с утра и до обеда 
Ученикам улан-удэнской школы хотят компенсировать затраты на проезд
Ученикам улан-удэнской школы хотят компенсировать затраты на проезд
Общество, 19.04.2022
Дети вынуждены далеко ездить из-за капремонта в школе
Старшеклассники побывали в улан-удэнском роддоме
Старшеклассники побывали в улан-удэнском роддоме
Общество, 19.04.2022
Дети учились реанимировать и пеленать новорождённых 
В Бурятии студентам рассказали о вреде наркотиков
В Бурятии студентам рассказали о вреде наркотиков
Общество, 19.04.2022
Антинаркотическое мероприятие провели сотрудники уголовно-исполнительной инспекции 
Бурятия в десятке лидеров в рейтинге медийной активности вузов ДФО
Бурятия в десятке лидеров в рейтинге медийной активности вузов ДФО
Общество, 19.04.2022
Одними из лучших оказались БГУ, ВСГУТУ, БГСХА и ВСГИК
В Бурятии начнут работу сельскохозяйственные ярмарки
В Бурятии начнут работу сельскохозяйственные ярмарки
Общество, 19.04.2022
Садоводы Бурятии смогут основательно подготовиться к дачному сезону
Иркутская область получила партию вакцины от ковида для подростков
Иркутская область получила партию вакцины от ковида для подростков
Общество, 19.04.2022
В регион поступило 800 доз вакцины «Спутник М» 
В школах Бурятии должно появиться обязательное исполнение гимна
В школах Бурятии должно появиться обязательное исполнение гимна
Общество, 19.04.2022
О нововведении объявил министр просвещения Кравцов
Реставрация Дома актёра в Иркутске начнётся в мае
Реставрация Дома актёра в Иркутске начнётся в мае
Общество, 19.04.2022
На это из областного бюджета выделен 181 миллион рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^