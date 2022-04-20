В Родительский день улан-удэнцев будут возить до кладбищ

В Родительский день запустят специальные автобусные маршруты



Родительский день в этом году выпал на 3 мая. Верующие в этот день ходят на кладбище и поминают умерших.



В Родительский день для улан-удэнцев будут организованы специальные автобусные маршруты. В комитете городского хозяйства сообщили, что маршруты будут идти прямо до кладбища «Южное», кладбищ на Стеклозаводе и Загорске.



Маршруты пойдут по следующим направлениям:



- Кладбище «Южное» - ул. Пищевая — ул. Кольцова — ул. Шумяцкого — ул. Жердева — ул. Калашникова — пр. Строителей — ул. Боевая — ул. Терешковой — ул. Бабушкина — ул. Балтахинова — ул. Коммунистическая — пл. Советов. Пойдут три автобуса;



- По маршруту № 56 движение 20 автобусов будет продлено от мкрн Шишковка до мкрн Стеклозавод;



- Переезд «Почтовый» по ул. Пищевая — кладбище «Южное» будут организовано укороченные рейсы не менее пяти автобусов маршрута № 97 «Квартал» с интервалом 15 минут;



- Маршруты № 3, 21, 23 перенесут в этот день конечную остановку на кладбище в мкрн «Загорск».



Кроме этого, 30 апреля и 1 мая автобусы пойдут по маршруту:



- Кладбище «Южное» - ул. Пищевая — ул. Кольцова — ул. Шумяцкого — ул. Жердева — ул. Калашникова — пр. Строителей — ул. Боевая — ул. Терешковой — ул. Бабушкина — ул. Балтахинова — ул. Коммунистическая — пл. Советов. Будут работать два автобуса МУП «Городские маршруты».



Отправление автобусов с кладбище «Южное»: в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00ч.



Отправление с пл. Советов, остановка «Филармония»: в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.



В выходные дни с 10:00 по маршруту № 97 «Квартал» будут организованы рейсы автобусов с интервалом 30 минут. Они будут следовать от переезда Почтовый по ул. Пищевая до кладбища «Южное».



Работа городских маршрутов № 25,33,46,92,40,70,71,97,97 «Квартал», 100, чей путь следования проходит вблизи городских кладбищ, будет усилена.

