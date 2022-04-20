В Бурятии оштрафовали охотпользователя

Нарушение выявила прокурорская проверка



Как выяснила прокурорская проверка, в Муйском районе Бурятии охотпользователь, владеющий охотничьими угодьями на территории района, нарушил закон об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов.



Установлено, что в нарушение закона у хозяйствующего субъекта отсутствовала схема границ охотничьих ресурсов на информационных счетах, информационные знаки имели неправильное расположение.



Кроме того, выявлены случаи ненаправления информаций о нарушениях закона охотниками в органы государственного охотничьего надзора.



Руководителю хозяйствующего субъекта внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.



В отношении охотпользователя возбуждено административное дело за нарушение правил пользования объектами животного мира. Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



