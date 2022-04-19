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Ученикам улан-удэнской школы хотят компенсировать затраты на проезд

Ученикам улан-удэнской школы хотят компенсировать затраты на проезд
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Дети вынуждены далеко ездить из-за капремонта в школе

В мэрии Улан-Удэ решается вопрос по компенсации затрат на проезд учеников школы №50.

С начала апреля до сентября 2022 года в школе №50 на Новой Комушке проходит капитальный ремонт. На ремонт выделено более 115 млн рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов.

В связи с этим на время ремонта образовательный процесс начальной школы переведен в корпус № 1 школы №35, расположенный по бульвару Карла Маркса, 15. Обучение учеников средней и старшей школы проходит в корпусе №3 школы №35, расположенном по улице Бабушкина, 31, сообщили в мэрии города.

- Для 255 человек учащихся начальной школы организован подвоз. Для учащихся средней и старшей школы – это 362 человека – решается вопрос о компенсации затрат на проезд до места учебы и обратно. Потребность в финансировании на данные цели до конца 2021-22 учебного года, начиная с 4 апреля и по 20 мая, составляет 561 тыс рублей из расчета на 31 учебных дней по 50 рублей в день до школы и обратно. Адресная помощь для компенсации затрат по проезду на общественном транспорте учащихся носит заявительный характер, - сообщила председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.

Поскольку ранее компенсации подвоза для учеников школы №50 не было, а расстояние до школы до конца этого учебного года превышает 3 км, комитет по образованию подготовил необходимые документы.

В ближайшее время вопрос по внесению изменений в решение горсовета по компенсации затрат на подвоз детей будет представлен на сессии Улан-Удэнского городского совета для принятия решения.

На уроки детей начальной школы подвозит автобус от школы №50. Подвоз учащихся до места учёбы осуществляют два автобуса, которые довозят детей в два рейса с учётом всех необходимых требований.

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